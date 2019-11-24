﻿ Задержан уроженец Гомеля, его подозревают в работе на крупную нарколабораторию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан уроженец Гомеля, его подозревают в работе на крупную нарколабораторию

25.11.2019 19:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Под Тосно в Ленинградской области России обнаружили мощную нарколабораторию. В ней работал и гомельчанин.

Подробности сообщает местный сайт 47news.

Сельский участковый капитан Дмитрий Петров искал в поселке Обуховец серые автомастерские, а обнаружил крупнейшую нарколабораторию. 20 ноября он вошел в заброшенный ангар и не поверил глазам: повсюду была разложена материя, похожая на клеенку, а на ней лежало белое вещество. Кроме этого, в ангаре были станки, автопогрузчик, грузовые рефрижераторы, различные емкости.


Фото: официальный сайт ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Позже специалисты установят: вещество, которое обнаружил участковый, — так называемая соль. В ангаре находилось более 2 тонн уже готового наркотика и 4,8 т почти готового — в сырье.


Вскоре вычислили и «специалистов» лаборатории. Ими оказались двое россиян — Дмитрий Говорушкин и Сергей Каменев, а также уроженец Гомеля 35-летний Николай Сурнаков. Следствие полагает, что он исполнял роль химика.

Сурнаков живет в Петербурге на Суздальском проспекте. В профиле на странице «ВКонтакте» у него есть старые фото у памятника первопоселенцу-охотнику и его ручной рыси в родном Гомеле, пишет news.tut.by


Скриншот видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Николай Сурнаков. 

Сейчас все задержанные находятся в изоляторе. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «производство наркотиков в особо крупном размере».

22 ноября Сурнакова суд на два месяца отправил под стражу.
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Тосно в Ленинградской области России обнаружили мощную нарколабораторию. В ней работал и гомельчанин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила о своей помолвке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика