Задержан уроженец Гомеля, его подозревают в работе на крупную нарколабораторию

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Сельский участковый капитан Дмитрий Петров искал в поселке Обуховец серые автомастерские, а обнаружил крупнейшую нарколабораторию. 20 ноября он вошел в заброшенный ангар и не поверил глазам: повсюду была разложена материя, похожая на клеенку, а на ней лежало белое вещество. Кроме этого, в ангаре были станки, автопогрузчик, грузовые рефрижераторы, различные емкости.









Фото: официальный сайт ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области





Позже специалисты установят: вещество, которое обнаружил участковый, — так называемая соль. В ангаре находилось более 2 тонн уже готового наркотика и 4,8 т почти готового — в сырье.









Вскоре вычислили и «специалистов» лаборатории. Ими оказались двое россиян — Дмитрий Говорушкин и Сергей Каменев, а также уроженец Гомеля 35-летний Николай Сурнаков. Следствие полагает, что он исполнял роль химика.





news.tut.by Сурнаков живет в Петербурге на Суздальском проспекте. В профиле на странице «ВКонтакте» у него есть старые фото у памятника первопоселенцу-охотнику и его ручной рыси в родном Гомеле, пишет









Скриншот видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Николай Сурнаков.





Сейчас все задержанные находятся в изоляторе. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «производство наркотиков в особо крупном размере».





22 ноября Сурнакова суд на два месяца отправил под стражу.



