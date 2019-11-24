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ГАИ: в Минске стартовала профилактическая акция «Грузовик»

25.11.2019 20:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ: в Минске стартовала профилактическая акция «Грузовик»
Фото из открытых источников

Как рассказала «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, за 10 месяцев 2019 года на территории Минска зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, совершенное по вине водителей грузовых транспортных средств, в которых 29 человек получили ранения и 5 – погибли.

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В целях профилактики аварийности с участием грузового транспорта в период с 25 ноября по 1 декабря 2019 года столичная Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия по предупреждению такого рода происшествий.

Сотрудники ГАИ пристально следят за выполнением водителями грузовых транспортных средств Правил дорожного движения, а также требований иных актов законодательства по безопасному выполнению перевозки грузов автомобильным транспортом. Профилактические мероприятия направлены на выявление и пресечение фактов допуска водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового освидетельствования, а также транспортных средств с техническими неисправностями и (или) в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Под особым контролем – техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки грузов. В случаях выявления нарушений законодательства к руководителям и должностным лицам будут применяться необходимые меры административного воздействия.

 
Теги: Минск
 
 
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