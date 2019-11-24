ГАИ: в Минске стартовала профилактическая акция «Грузовик»

Источник материала: Аргументы и факты

Как рассказала «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, за 10 месяцев 2019 года на территории Минска зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, совершенное по вине водителей грузовых транспортных средств, в которых 29 человек получили ранения и 5 – погибли.

В целях профилактики аварийности с участием грузового транспорта в период с 25 ноября по 1 декабря 2019 года столичная Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия по предупреждению такого рода происшествий.

Сотрудники ГАИ пристально следят за выполнением водителями грузовых транспортных средств Правил дорожного движения, а также требований иных актов законодательства по безопасному выполнению перевозки грузов автомобильным транспортом. Профилактические мероприятия направлены на выявление и пресечение фактов допуска водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового освидетельствования, а также транспортных средств с техническими неисправностями и (или) в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Под особым контролем – техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки грузов. В случаях выявления нарушений законодательства к руководителям и должностным лицам будут применяться необходимые меры административного воздействия.