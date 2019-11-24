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«Крутой поворот в карьере»: расскажите, как вы поменяли работу, и получите приз

25.11.2019 20:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс «Крутой поворот в карьере». Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности — этот конкурс точно для вас! Может быть, вы работали в банке или ИТ-компании, но поняли, что ваше призвание — быть врачом, и решились получить медобразование и пойти работать в здравоохранение. А может устали от ответственности и оставили руководящую должность, уйдя в рабочие. Или оставили «теплое» место в офисе, чтобы заработать на своем хобби. Или устали от наемной работы и запустили свой бизнес. А может и наоборот: поняли, что бизнес — не ваше и устроились работать в компанию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Фото: pixabаy.com

Постарайтесь не быть краткими, поделитесь подробностями о смене работы. Расскажите, какое у вас образование, кем работали, чем занимались на работе. Что не устраивало, и что стало последним толчком для перемен? Довольны ли вы тем, что сделали? Кем вы сейчас работаете и какие у вас обязанности? Нет ли мыслей все вернуть, как было раньше? А может уже думаете о новых переменах?

Не забудьте рассказать про финансовую сторону вопроса. Изменился ли уровень вашего дохода? Пришлось ли потратиться при смена работы? Может быть, платно получали второе образование или проходили какие-то курсы. Или пришлось обновить гардероб для новой работы.

Поддерживали ли родные и близкие вашем стремлении к переменам? Не отговаривали ли? А было ли вам страшно решиться на перемены? Где искали силы?

А какие советы могли бы дать тем, кто пока не решился на карьерные изменения?

Не забывайте об иллюстрациях к тексту. Это могут быть фотографии вашего рабочего места, офиса, фото из командировок или просто снимки вас за работой или отдыхом.

Просим указать в письме свое имя и фамилию, а также контактные данные, по которым при необходимости мы сможем с вами связаться. При вашем желании можем не указывать имя и фамилию при публикации истории.

Редакция оставляет за собой право отбирать для публикации истории, присланные на конкурс. В первую очередь будем отбирать истории с фото, а также подробные рассказы с советами.

Для участия нужно прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес: olga. antipenko@tutby.com с пометкой «Крутой поворот в карьере».

Конкурсные истории принимаются до 31 декабря этого года (включительно).

Среди всех присланных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего, и мы вручим победителю денежный приз — 300 (триста) рублей, с учетом удержанного подоходного налога.

Победитель будет выбран путем открытого голосования на https://finance.tut.by с 13 по 15 января 2020 года (включительно). Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 12 января 2020 года (включительно). Победитель будет объявлен 16 января 2020 года.

В конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

 
 
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FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс «Крутой поворот в карьере».
 
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