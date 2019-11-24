Правила проведения среди читателей творческого конкурса «Крутой поворот в карьере»

Источник материала: Tut.by

Правила проведения творческого конкурса «Крутой поворот в карьере»

Настоящие правила регламентирует проведение ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (далее – Предприятие) творческого конкурса «Крутой поворот в карьере»

1. Общие положения. Сведения об Организаторе

1.1. Проект проводится на всей территории Республики Беларусь.

1.3. Организатор Проекта: ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», УНП 191104626, место нахождения: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д.57, 9 этаж, комн. 41-3. (белорусский портал TUT.BY).

2. Участники Проекта, их права и обязанности:

2.1 Участники Проекта – дееспособные граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет, и выполнившие требования настоящих Правил (далее – Участники).

2.2 В Проекте не могут принимать участие сотрудники ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Проекта.

2.3 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.

Участники Проекта добровольно и безоговорочно выражает свое согласие на участие в Проекте и, присылая заявки на участие в Проекте, подтверждают, что ознакомлены с настоящими Правилами, а также выражают свое согласие на использование в рекламных целях своих персональных данных, в том числе, фамилии, имени, отчества, высказываний, фотографий с его изображением на безвозмездной основе.

Участник Проекта на безвозмездной основе предоставляет Организатору права использовать в рекламных целях на интернет-ресурсах Организатора и иных интернет-ресурсах любые видео- и фотоматериалы с участием Участника, снятые в ходе Проекта, без какого-либо предварительного с ним согласования, а также персональные данные Участника. Срок действия прав неограничен.

Участник Проекта предоставляет Организатору право на сбор, обработку, хранение его персональных данных, а также на использование персональных данных в материалах о Проекте, размещаемых на интернет-ресурсах Организатора и третьих лиц.

Участие в Проекте не предполагает каких-либо выплат Участнику со стороны Организатора.

В творческом конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние.

2.4 Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия Участника, а также запретить дальнейшее участие в Проекте любому лицу, которое действует деструктивным образом по отношению к другим Участникам: допускает брань, оскорбления в адрес других Участников или неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против Организатора, намеренно искажает и коверкает русский язык, нарушает требования законодательства Республики Беларусь.

Участник может быть отстранен от Проекта, если Организатор обнаружит накручивание голосов в голосовании (голосование с неактивных учетных записей или голосование пользователей, которые более года не посещали портал tut.by).

Участник соглашается с тем, что в целях участия в творческом Конкурсе он не будет делать фотографии или снимать видео в ситуации, опасной как для собственной жизни и здоровья, так и для жизни и здоровья других, не будет делать фотографии или снимать видео опасными методами. Фото, видео и письма, присылаемые для участия в творческом Конкурсе, не будут содержать методики либо иные материалы о способах изготовления опасных для жизни и здоровья предметов и их использования. Письма, видео и фото, не соответствующие этим требованиям, Организатором не принимаются.

Срок начала и окончания проведения Проекта: с 25 ноября 2019 по 16 января 2020 года. Участник может принять участие в Проекте (прислать конкурсную историю, выполнить условия участия в Проекте) с 25.11.2019 - 23.59 31.12.2019 года.

3. Условия проведения Проекта.

3.1. Лица, соответствующие требованиям, установленным п.2 Правил, и выполнившие условия участия в Проекте в период проведения Проекта, признаются Участниками Проекта (далее и ранее по тексту – «Участники»).

3.2. Для участия в Проекте Участнику необходимо: прислать документ в формате doc или docx (фотографии — приветствуются) на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Крутой поворот в карьере». В данном письме необходимо рассказать о своем опыте трудовой миграции. Чтобы стать участником творческого конкурса, надо рассказать, почему и куда вы уехали и чем занимались за пределами родины. Поделиться своим опытом трудовой миграции могут как те, кто отработал за границей какое-то время, а потом снова вернулся в Беларусь, так и те, кто остался постоянно жить и работать за пределами нашей страны (считай, эмигрировал).

Фотографии приветствуются. Конкурсные истории, которые сопровождаются снимками, будет публиковаться в первую очередь.

Всех участников просим назвать свое имя и фамилию, а также оставить свои контактные данные.

Для участия необходимо прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Крутой поворот в карьере». Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй.

3.3. Письма редакцией портала TUT.BY принимаются до 31 декабря 2019 г (включительно).

3.4. Победитель будет выбран путем открытого голосования на https://finance.tut.by/ с 13 по 15 января 2020 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портала tut.by до начала проведения голосования — по 12 января 2020 года (включительно). Победитель будет объявлен 16 января 2020 года.

3.5. Победителю Конкурса вручается приз. Размер приза равен 325,25 (Триста двадцать пять) белорусских рублей 25 копеек, с учетом подоходного налога по ставке 13% в сумме 25,25 (двадцать пять) рублей 25 копеек (с учетом льготы, предусмотренной абзацем третьим пункта 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная часть): (325,25-131)*13%= 25,25). При этом Организатор исчисленную сумму подоходного налога с физических лиц удерживает и перечисляет в бюджет в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, за счет Победителя Конкурса

Приз вручается в срок по 29.02.2020 по местонахождению Организатора (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д.57, 9 этаж, комн. 41-3), в рабочее у Организатора время. Победителю Конкурса не оплачиваются расходы, связанные с его приездом к Организатору.

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