ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе

25.11.2019 20:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе
Фото из открытых источников

«В начале недели погодные условия в Беларуси будет по-прежнему определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой, сохранится холодная без существенных осадков погода. В середине недели погода начнет меняться, и территория страны окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман и слабые гололедные явления», - сказали в Белгидромете.

Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе Какие продукты помогут согреться в морозную погоду?

Во вторник, 26 ноября, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 граудсов, по восточной части страны понизится до 7-10 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду, 27 ноября, в отдельных районах Беларуси ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 8 по востоку до плюс 1 градуса по юго-западу, днем - от минус 2 до плюс 5 градусов.

В четверг, 28 ноября, атмосферные фронты обусловят ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью - от нуля до минус 6, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов. По юго-западу страны ночью будет 1-3 градуса тепла, днем - плюс 5-7 градусов.

В пятницу, 29 ноября, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку ожидаются дождь, мокрый снег, слабый гололед. В отдельных районах возможен туман. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5 градусов, лишь ночью по северо-востоку при прояснениях понизится до минус 3, а днем по юго-западу страны будет 6-8 градусов тепла.

В субботу, 30 ноября, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 по северо-западу до плюс 5 градусов по юго-востоку страны.

В воскресенье, 1 декабря, в отдельных районах страны ожидается мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 3 градусов.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дождь с мокрым снегом и слабый гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фанаты брестского «Динамо» разгромили паб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика