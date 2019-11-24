ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фанаты брестского «Динамо» разгромили паб

25.11.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Представители паба «Честная пинта» пожаловались в своем инстаграме на поведение фанатов брестского «Динамо», которые буквально разгромили заведение, празднуя первое в истории команды чемпионство.

На фото видны сломанные диваны и стулья, оторванные плинтусы, вырванная дверь в туалет, гора мусора и кровь на полу.

При этом в пабе заявили, что фанаты регулярно оскорбляли персонал, а правоохранительные органы не предпринимали никаких мер.

Состояние паба пока не позволяет продолжить работу. В понедельник заведение не работало.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители паба «Честная пинта» пожаловались в своем инстаграме на поведение фанатов брестского «Динамо», которые буквально разгромили заведение, празднуя...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Крутой поворот в карьере»: расскажите, как вы поменяли работу, и получите приз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика