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Фанаты брестского «Динамо» разгромили паб
Источник материала: Tut.by
Представители паба «Честная пинта» пожаловались в своем инстаграме на поведение фанатов брестского «Динамо», которые буквально разгромили заведение, празднуя первое в истории команды чемпионство.
На фото видны сломанные диваны и стулья, оторванные плинтусы, вырванная дверь в туалет, гора мусора и кровь на полу.
При этом в пабе заявили, что фанаты регулярно оскорбляли персонал, а правоохранительные органы не предпринимали никаких мер.
Состояние паба пока не позволяет продолжить работу. В понедельник заведение не работало.
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