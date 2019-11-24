Фанаты брестского «Динамо» разгромили паб

Источник материала: Tut.by

Представители паба «Честная пинта» пожаловались в своем инстаграме на поведение фанатов брестского «Динамо», которые буквально разгромили заведение, празднуя первое в истории команды чемпионство.

На фото видны сломанные диваны и стулья, оторванные плинтусы, вырванная дверь в туалет, гора мусора и кровь на полу.

При этом в пабе заявили, что фанаты регулярно оскорбляли персонал, а правоохранительные органы не предпринимали никаких мер.

Состояние паба пока не позволяет продолжить работу. В понедельник заведение не работало.