История и перспективы бренда Geely в Республике Беларусь

Источник материала: Виртуальный Брест

С ростом количества автомобилей Geely мы хотим рассказать вам немного больше о быстроразвивающемся автобренде.





История Geely началась 1 января 1986 года созданием компании Geely.

1 января 1998 года с конвейера в Китае сошел первый автомобиль Geely.

На данный момент Geely Automobile Holdings является самым успешным автопроизводителем Китая и на сегодняшний день Geely Auto – это уже 16 автозаводов полного цикла, в том числе и завод СЗАО «БЕЛДЖИ» в Республике Беларусь, 9 заводов силовых агрегатов. Geely Automobile Holdings в Китае имеет самый крупный испытательный центр и центр разработок Geely R&D, состоящий из семи секций: центр исследований и разработок, проверка качества, центр динамических испытаний, центр испытаний двигателей, центр моделирования, пилотные проекты и административный корпус.





Испытательный центр и центр разработок Geely R&D в Ханчжоу

А не так давно в Германии отрыли новый научно-исследовательский центр The Geely Auto Technical Deutschland (GATD), в котором будут разрабатываться машины нового поколения и проектироваться машины премиум сегмента.

Автомобильному бренду Geely принадлежат марки Volvo Сar, британская Lotus, пакеты акций малазийской автомобилестроительной компании Proton, Volvo Trucks и пакет акций транснационального автомобилестроительного концерна Daimler AG (легковые автомобили Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Smart, автобусы, фурногы, грузовики, и т.п.).

Таким образом, для конструирования и изготовления автомобилей Geely, компания использует опыт крупнейших мировых автобрендов.

Geely Automobile Holdings по всему миру имеет пять дизайн-студий с мировыми дизайнерами Питером Хорбери, Джорджетто Джуджаро и Уэйн Берджесс в команде и пять инженерных центров.

Питер Хорбери – легендарное имя в автомобильной промышленности, ранее был ведущим дизайнером бренда Volvo, работал со всеми марками, входившими ранее в состав группы Ford - Land Rover, Jaguar и Aston Martin. Руководил разработкой дизайна автомобиля Geely ATLAS.

В списке дизайнов автомобилей Джорджетто Джуджаро значатся более 36 автомобильных брендов, среди которых Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Итальянский дизайнер имеет награду Автомобильный дизайнер века и введён в автомобильный зал славы. Дизайн автомобиля Geely Emgrand Х7 создан под руководством именно Джорджетто Джуджаро.

А известный британский дизайнер Уэйн Берджесс уже возглавляет новую дизайн-студию Geely Design UK в Великобритании, покинув пост главного дизайнера Jaguar Land Rover.

Geely уже разработали конкурентов Tesla Model 3 – электрокар Geometry А и совместно с Volvo - электрический фастбэк Polestar2.





Geely Geometry А

В этом году на выставке в Шанхае бренд представил совершенно новый в своем стиле спортседан Geely PREFACE.









Geely PREFACE. Фото с сайта www.global.geely.com

А внедорожник Geely Icon, имеющий нетривиальный дизайн, разработанный под руководством Питера Хорбери, официально анонсирован представителями Geely Automobile Holdings.





Geely Icon. Фото с сайта www.global.geely.com

В Республике Беларусь торжественное открытие завода Белджи состоялось 17 ноября 2017 года.





Завод СЗАО «БЕЛДЖИ»

Завод СЗАО БЕЛДЖИ использует новейшие экологически нейтральные технологии производства и новейшее инновационное оборудование.





Завод СЗАО «БЕЛДЖИ»





Завод СЗАО «БЕЛДЖИ»





Завод СЗАО «БЕЛДЖИ»

Сегодня завод, расположенный между Борисовым и Жодино, производит три модели автомобилей: Geely ATLAS, Geely Emgrand Х7 и Geely Emgrand 7. В Республике Беларусь на заводе 50% запасных автозапчастей к автомобилям Geely используется производства всемирно известной своей надежностью марки Volvo.

И мы напоминаем, что сейчас у вас есть возможность приобрести автомобиль Geely с тройной выгодой до 12500 рублей у официального дилера Geely компании «БелАВТОномия» в г. Брест!

ВЫГОДА 1. Мы дарим скидку 3000 рублей на лучшие комплектации Geely ATLAS и 2000 рублей на Geely Emgrand Х7.

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Какой же автомобиль выбрать вам?

Geely ATLAS – стильный, умный и комфортный городской кроссовер.

Geely ATLAS очень технологичный автомобиль, оснащен интеллектуальными системами безопасности и управления, комфорта и защиты здоровья, системой коммуникации между водителем и автомобилем.





Geely Emgrand Х7

Если вы ищете оптимальное сочетание отличного кроссовера и честной цены, представляем вам Geely Emgrand Х7.

Geely Emgrand Х7 – семейный кроссовер, комфортный и надежный, отлично подойдет для путешествий и совместных поездок.

Имея отличные ходовые характеристики, качество и технологичность, данную модель отличает безопасность повышенного уровня. По результатам прохождения серии тестов по методике C-NCAP, кроссовер показал один из лучших результатов в мире среди автомобилей класса SUV, получив оценку 5+ звезд.





Geely Emgrand 7

Geely Emgrand 7 – идеальный вариант для тех, кто часто в дороге, для кого автомобиль – «рабочая лошадка».

Практичный, экономный и надежный. Автомобиль имеет просторный салон и системы на основе современных технологий. Отличительная особенность Emgrand 7 в семействе седанов – очень вместительный багажник.





Успейте выбрать свой автомобиль до 31 декабря!

В автосалоне GEELY официального дилера ООО «БелАВТОномия»

г. Брест, ул. Морозова, 28А

+375(162) 50-86-66

+375 (33) 650 49 49 МТС

+375 (29) 650 49 49 Velcom

СПРАВОЧНАЯ GEELY - 7728 Velcom, МТС

geely-brest.by

Время работы:

понедельник – пятница с 09:00 до 19:00

суббота, воскресенье с 10:00 до 16.00

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

г. Брест, ул. Морозова, 28А

+375 29 535 49 49

г. Кобрин, ул. Николаева, 72

+375(29) 223-96-22 , +375(1642) 4-00-19

В скором времени планируется открытие сервисных центров в г. Барановичи и в г. Пинск.

Акционные предложения «Скидка до 3000 рублей» и «Комплект зимних шин в подарок» действуют также и для юридических лиц.

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ООО «БелАВТОномия»

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