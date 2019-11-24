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«Белорусы имеют право на выход к Балтийскому морю». Правда ли, что БССР могли отдать Калининград
25.11.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси», — заявил Александр Лукашенко. TUTBY проверил эту информацию и выяснил, могла ли наша республика получить выход к морю.
Северо-восточный угол Кёнигсбергского замка и памятник герцогу Альбрехту. Фото: wikimedia.org
Как возник вопрос с Калининградской областью? Вплоть до Второй мировой войны Восточная Пруссия являлась частью Германии. В соответствии с решениями Потсдамской конференции 1945 года северная часть Восточной Пруссии (около 1/3 ее территории) была передана СССР, 2/3 —
О том, что Калининградскую область попытались присоединить к БССР, рассказывал Виктор Николаев, бывший помощник Пономаренко. Его воспоминания были опубликованы в книге Владимира Доброва «Тайный преемник Сталина».
Как утверждает Николаев, руководитель белорусской компартии Пантелеймон Пономаренко отобрал десять человек — ученых и специалистов по разным областям. Их переодели в военную форму и отправили с секретным заданием в Калининград. На протяжении месяца они собирали материалы и искали аргументы в пользу того, чтобы обосновать присоединение региона к БССР. Сам Николаев занимался сведением материалов в один документ. На основании последнего была подготовлена докладная записка Сталину, которая обсуждалась на Политбюро.
Пономаренко так обосновал свою позицию. Мол, он выражает единую позицию партийного и хозяйственного руководства Беларуси.
— Беларусь действительно стремится получить выход к Балтийскому морю, поскольку это даст ее экономическому развитию дополнительные стимулы. И белорусы, которые больше всех пострадали в войне, имеют право на это. Не меньше, чем
Пантелеймон Пономаренко. Фото: wikimedia.org
Но главное, по мнению Пономаренко, было в другом.
— Калининградская область, которая в основном заселяется жителями России, Украины и Белоруссии, оказывается в окружении прибалтийских республик. Получается разрыв единого славянского пространства, что может обернуться негативными политическими последствиями. У Запада, у той же Германии, будет постоянный соблазн «отсечь», а затем и вернуть бывшую Восточную Пруссию в лоно капиталистического мира, учитывая ее «висячее» положение. Этот соблазн отпадет, когда Беларусь, которую навечно связывает с Россией ее славянская общность и многовековая история, получит Калининградскую область, а с ней — и выход к Балтийскому морю.
Другие члены Политбюро дружно раскритиковали предложение Пономаренко. Маленков назвал проект «заоблачной чепухой», Берия — «преждевременным» и «нереалистичным». А вот Сталин посчитал, что предложение правильное, но пока его принять нельзя.
— Слишком сложное сейчас международное положение. Не стоит отягощать его еще одним конфликтным вопросом. Подождем более благоприятной обстановки.
Но к этому вопросу так и не вернулись.
Казалось бы, в этой истории все понятно, но при более детальном анализе возникает скепсис. Автор книги Владимир Добров — не историк, а писатель. Его книга — не историческое, а скорее публицистическое исследование, в котором нет никаких ссылок на источники информации. Действительно, ссылки часто усложняют восприятие. Но когда речь идет о сенсационной информации, без подтверждения не обойтись. Когда и при каких обстоятельства Добров общался с помощником Пономаренко Николаевым — неизвестно.
Кроме того, книга написана откровенно с просталинских позиций. В ней очень четко выделяются мудрый Сталин и его верный соратник Пономаренко, а также завистливые и жалкие члены Политбюро, которые завидовали Пантелеймону Кондратьевичу. То есть можно предположить, что некоторые факты откровенно подгонялись под концепцию.
Кроме того — даже при самом беглом знакомстве с книгой — бросаются в глаза несуразности. Когда читаешь фразы о том, что Пономаренко в роли министра культуры СССР (в 1953 году) «невольно становился фигурой, вокруг которой начинало концентрироваться (…) недовольство [против Хрущева и Маленкова]», трудно сдержать улыбку. Такое впечатление, что речь идет о смещенном Борисе Ельцине, который в 1987-м вызывал симпатии как борец с номенклатурой. А действие происходит не в хмурой постсталинской Москве, а во времена перестройки.
Возможно, планы присоединить Калининградскую область к Беларуси действительно существовали. Вдруг у Александра Лукашенко есть об этом более подробная информация? Ведь президент уже не в первый раз говорит об этом.
— Я часто говорю: отдайте нам Калининградскую область, — говорил Лукашенко в 2013 году. — Мы каждый гектар, каждую сотку земли там распашем и сделаем из нее цветущий край. Владимир Владимирович говорит: «Ты что?». Я говорю: «Ну в советские времена Калининград фактически был белорусским». — «Не может быть». Я говорю: «Точно, жена у тебя из Калининграда, и ты не знаешь, что мы всегда отвечали за Калининград?». Я не претендую на то, чтобы завтра забрать Калининград. Но если бы можно было, то с удовольствием.
Но пока в распоряжении историков нет архивных материалов, которые подтверждают проект Пономаренко, эта история остается лишь красивой легендой.
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«Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси»,...
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