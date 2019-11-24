Прокуратура Брестской области проанализировала возмещение госрасходов на обучение

Источник материала: Виртуальный Брест

неявка на работу по распределению;

увольнение приступивших к труду выпускников за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул без уважительных причин.

Согласно Кодексу об образовании специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение 6 месяцев. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры в порядке реагирования предъявляли в суд иски о взыскании расходов на обучение. Впоследствии выпускник уплачивал в доход государства и судебные расходы.

Справочно, В истекшем периоде 2019 года органы прокуратуры Брестской области предъявили к выпускникам 131 иск в сумме свыше 509 тыс. рублей. Все иски удовлетворены в полном объеме.

В частности, А. на протяжении трех лет обучалась в государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства. После завершения учебы ее направили для трудоустройства в качестве повара, однако к месту работы она не прибыла. Согласно расчету расходы за время обучения А. в лицее составили около 9 тыс.рублей, которые суд взыскал с нее по иску прокурора в интересах государства.

Или другой пример. После выпуска из учебного заведения В. приступила к работе согласно распределению. Однако спустя месяц ее уволили за прогулы без уважительных причин. В судебном порядке с В. по иску прокурора взысканы 12,6 тыс. рублей, которые затратило государство на ее обучение.

На практике вступившие в силу судебные решения данной категории редко исполнялись в добровольном порядке. В связи с этим компетентные органы инициировали их принудительное исполнение.

Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами.

Работа по возмещению выпускниками в необходимых случаях бюджетных средств, затраченных на их обучение, будет продолжена.