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В Минске подросток перебегал дорогу на красный и столкнулся с машиной

25.11.2019 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 ноября около четырёх часов дня в Минске иномарка сбила подростка, которые перебегал дорогу на красный свет. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Opel двигался по проспекту Рокоссовского в направлении улицы Плеханова на зелёный сигнал светофора. В этот момент пешеходный переход перебегал 12-летний мальчик, который врезался в автомобиль и упал. 

Ребёнок был доставлен в больницу. После оказания медпомощи школьника отпустили домой. 

На прошлой неделе в Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста.

Мальчик выехал на проезжую часть в неразрешённом месте – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 ноября около четырёх часов дня в Минске иномарка сбила подростка, которые перебегал дорогу на красный свет.  Как сообщает МВД Беларуси,...
 
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