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В Минске подросток перебегал дорогу на красный и столкнулся с машиной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 ноября около четырёх часов дня в Минске иномарка сбила подростка, которые перебегал дорогу на красный свет.
Как
Ребёнок был доставлен в больницу. После оказания медпомощи школьника отпустили домой.
На прошлой неделе в Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста.
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Новости Беларуси. 25 ноября около четырёх часов дня в Минске иномарка сбила подростка, которые перебегал дорогу на красный свет. Как сообщает МВД Беларуси,...
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