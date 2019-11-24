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Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе

25.11.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала кадр со съемок, где ее закрывают в стеклянном боксе. Видеозапись была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

bellahadid / Instagram

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала кадр со съемок, где ее закрывают в стеклянном боксе. Видеозапись была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фрагменте девушка сидит на корточках в прозрачной камере, верхнюю часть которой съемочная бригада закрепляет с помощью дрели. Вся эта конструкция похожа на аквариум, а модель внутри нее — на экспонат. Хадид одета в сиреневую водолазку и клетчатую мини-юбку, пишет lenta.ru

Видеофрагмент сопровождает подпись: «Это я запираюсь в своем гостиничном номере после работы уже 27-й день подряд».

Подписчики отреагировали на пост в комментариях. «Ты можешь дышать?» — спросил один. «Как ты дышишь?» — поинтересовался другой. «Я надеюсь, они убедились в том, что ты можешь дышать там», — переживал третий. Еще один поклонник выразил восхищение тем, что она работает в сложных условиях без выходных почти месяц: «Так держать!»

Ранее сообщалось, что Хадид сфотографировала себя в нижнем белье в зеркале. На фото 23-летняя модель позирует в черном бюстгальтере и кружевных чулках с поясом. В одной руке она держит телефон, в другой — стакан с жидкостью.

В октябре внешность Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.
 
 
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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала кадр со съемок, где ее закрывают в стеклянном боксе. Видеозапись была опубликована...
 
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