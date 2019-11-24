Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе

bellahadid / Instagram





Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала кадр со съемок, где ее закрывают в стеклянном боксе. Видеозапись была опубликована в ее Instagram-аккаунте.





lenta.ru На размещенном в сети фрагменте девушка сидит на корточках в прозрачной камере, верхнюю часть которой съемочная бригада закрепляет с помощью дрели. Вся эта конструкция похожа на аквариум, а модель внутри нее — на экспонат. Хадид одета в сиреневую водолазку и клетчатую мини-юбку, пишет





Видеофрагмент сопровождает подпись: «Это я запираюсь в своем гостиничном номере после работы уже 27-й день подряд».





Подписчики отреагировали на пост в комментариях. «Ты можешь дышать?» — спросил один. «Как ты дышишь?» — поинтересовался другой. «Я надеюсь, они убедились в том, что ты можешь дышать там», — переживал третий. Еще один поклонник выразил восхищение тем, что она работает в сложных условиях без выходных почти месяц: «Так держать!»





Ранее сообщалось, что Хадид сфотографировала себя в нижнем белье в зеркале. На фото 23-летняя модель позирует в черном бюстгальтере и кружевных чулках с поясом. В одной руке она держит телефон, в другой — стакан с жидкостью.





В октябре внешность Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.



