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Ермошина: эта избирательная кампания была самой конфликтной и скандальной

25.11.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила в программе «Контуры» на телеканале ОНТ, что ноябрьские парламентские выборы стали самыми скандальными, а избирательные комиссии и избиратели терялись перед нахалами.

«Все организаторы выборов говорят, что она (прошедшая избирательная кампания) была самой конфликтной и скандальной. Таких выборов они не знали», – заявила Ермошина. – «Более того, они вообще не знали, что такое в суд сходить даже. Теперь они стали опытными сутяжниками. Не потому, что судятся они, – потому, что судятся с ними».

Глава ЦИК отметила, что хотя закон не менялся с 2000 года, кампания прошла по-другому из-за новых информационных и юридических технологий.


Скриншот эфира ОНТ


«С момента появления наблюдателей ОБСЕ, то есть западных наблюдателей, особенно краткосрочных, определенные политические силы стали пытаться доказать и показать всему миру, что у нас все очень плохо», – заявила Ермошина.

«Наши избирательные комиссии растерялись, растерялись избиратели. Никто не знал… В общем-то беларусы, они безащитны перед нахалами. У нас есть такая национальная черта – мы теряемся. Наглые, агрессивные, вот они задают тон зачастую в очень многом», – сказала глава ЦИК в ответ на реплику ведущего о «провокациях» в адрес представителей комиссий и членов их семей.

Ермошина отметила, что в ходе кампании было удалено рекордное количество наблюдателей, пишет reform.by

«У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей. Их в этот раз было 105, правда 35 – это фальшивые документы о выдвижении. Но все равно 70 человек – это лица, удаленные за нарушения закона. И это для всех остальных была острастка. Они уже подумали, что, наверно, иначе надо себя как-то вести, сдерживать себя, в общем-то вспомнить, что они – как бы интеллигентные люди», – заявила Ермошина.
 
 
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Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила в программе «Контуры» на телеканале ОНТ, что ноябрьские парламентские выборы стали самыми скандальными, а избирательные...
 
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