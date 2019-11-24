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Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Источник материала: СТВ
Если вы хотя бы время от времени видите фотографии, которые девушки публикуют в Instagram, наверное, у вас уже возникло определённое разделение их по типам. Например, всегда оглядывается, всегда поворачивается только «рабочей» стороной лица, всегда делает акцент на стройных ногах и так далее.
Но мы не станем сейчас структурировать девушек и распределять их по категориям. Вместо этого давайте посмотрим на нескольких парней, которые возвели пародирование женских Instagram-фотографий в ранг искусства. И, да, убедитесь, что у вас во рту пусто и вы не зальёте монитор чаем из-за смеха.
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Если вы хотя бы время от времени видите фотографии, которые девушки публикуют в Instagram, наверное, у вас уже возникло определённое разделение их по типам. Например,...
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