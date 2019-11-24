ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны

25.11.2019 21:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Если вы хотя бы время от времени видите фотографии, которые девушки публикуют в Instagram, наверное, у вас уже возникло определённое разделение их по типам. Например, всегда оглядывается, всегда поворачивается только «рабочей» стороной лица, всегда делает акцент на стройных ногах и так далее. 

Но мы не станем сейчас структурировать девушек и распределять их по категориям. Вместо этого давайте посмотрим на нескольких парней, которые возвели пародирование женских Instagram-фотографий в ранг искусства. И, да, убедитесь, что у вас во рту пусто и вы не зальёте монитор чаем из-за смеха. 

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Эти парни сделали своим хобби пародирование женских фотографий. И ребята великолепны
Фото: instagram.com/brosbeingbasic 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы хотя бы время от времени видите фотографии, которые девушки публикуют в Instagram, наверное, у вас уже возникло определённое разделение их по типам. Например,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске Opel сбил ребенка, который перебегал дорогу на красный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика