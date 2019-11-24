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Главы МИД Беларуси, Финляндии и Швеции обсудили упрощение визового режима
25.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава МИД Беларуси Владимир Макей в понедельник принял своих коллег из Финляндии и Швеции. Министры обсудили сотрудничество трех стран в разных сферах, передает «МИР 24».
«Беларусь – близкая нам страна. Наши отношения сильно улучшились. Конечно, есть вопросы, по которым мы еще не пришли к согласию, но мы открыты для обсуждения. Надеемся, что получится и дальше развивать конструктивные отношения. Тем более, что мы очень ценим ту роль, которую Беларусь играет в урегулировании конфликта в Украине», – отметила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Стоит отметить, что с понедельника в МИД Швеции отказались от названия «Белая Россия» и рекомендуют использовать в шведском языке слово «Беларусь».
Ранее об упрощении
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Министры иностранных дел встретились в понедельник в Минске. Главы дипведомств обсудили сотрудничество трех стран в разных сферах.
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