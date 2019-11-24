Главы МИД Беларуси, Финляндии и Швеции обсудили упрощение визового режима

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в понедельник принял своих коллег из Финляндии и Швеции. Министры обсудили сотрудничество трех стран в разных сферах, передает «МИР 24».



Макей подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии контактов с этими государствами и Европой в целом. Среди ключевых вопросов – соглашение об упрощении визового режима с ЕС. Главы дипведомств говорили также о взаимодействии в атомной энергетике. В частности, у Финляндии есть предложения по усилению безопасности АЭС, которую сейчас возводят на северо-западе Беларуси.



«Сегодня мы сделали предложение пригласить экспертов из Беларуси и Литвы посетить Финляндию и встретиться с нашими техническими экспертами. Это могло бы открыть путь для расширенного сотрудничества и заключения приоритетов партнерства», – заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Беларусь – близкая нам страна. Наши отношения сильно улучшились. Конечно, есть вопросы, по которым мы еще не пришли к согласию, но мы открыты для обсуждения. Надеемся, что получится и дальше развивать конструктивные отношения. Тем более, что мы очень ценим ту роль, которую Беларусь играет в урегулировании конфликта в Украине», – отметила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Стоит отметить, что с понедельника в МИД Швеции отказались от названия «Белая Россия» и рекомендуют использовать в шведском языке слово «Беларусь».