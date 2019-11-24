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В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 ноября в первом часу дня произошёл пожар в одном из домов агрогородка Друцк Толочинского района.
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Хозяйка в момент загорания была на улице, она не пострадала. В доме находился мужчина. Его тело было обнаружено подразделениями МЧС на полу.
Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Дом непригоден для дальнейшего проживания, пенсионерка переедет к второму сыну в Жодино.
Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении сыном хозяйки.
На прошлой неделе в Дятловском районе горел дом.
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Новости Беларуси. 24 ноября в первом часу дня произошёл пожар в одном из домов агрогородка Друцк Толочинского района. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту...
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