В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 ноября в первом часу дня произошёл пожар в одном из домов агрогородка Друцк Толочинского района.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей здание горело открытым пламенем. В доме проживали 84-летняя женщина и её 63-летний сын.



Фото: Витебское ОУМЧС

Хозяйка в момент загорания была на улице, она не пострадала. В доме находился мужчина. Его тело было обнаружено подразделениями МЧС на полу.



Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Дом непригоден для дальнейшего проживания, пенсионерка переедет к второму сыну в Жодино.



Фото: Витебское ОУМЧС

Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении сыном хозяйки.

На прошлой неделе в Дятловском районе горел дом.