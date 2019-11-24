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Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

25.11.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гомельским футболистам зима больше не помеха для профессионального роста. В городе завершается возведение крупнейшего в стране надувного футбольного манежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализуется по поручению главы государства. Чтобы тренировки на траве у спортсменов перестали носить сезонный характер, в каждом областном центре поручено построить крытый манеж. Надувные купола уже появились в Минске, Бресте и Гродно.

Чем гомельский манеж будет отличаться от остальных, узнал Александр Добриян.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

Александр Добриян, корреспондент:
Это грандиозное ПВХ-полотно весит 18 тонн. Когда заработают насосы, купол поднимется на высоту 22 метра. Это высота, приблизительно, 9-этажного дома.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

 
Непростая операция подъёма прошла в штатном режиме. Белоснежная мембрана скрывает под собой уже готовое на 100% футбольное поле с искусственным покрытием.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

Голландский газон уложен и расчёсан. Остаётся лишь смонтировать металлоконструкции трибун и можно играть. Под лёгкой крышей помимо поля поместится ещё и 500 посадочных мест.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

 
Денис Езерский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Фактически, это не только тренировочная площадка, но и место для проведения соревнований. Соответственно, исходя из требований, которые поставил нам глава государства, шло и проектирование, и работа подрядной организации, и словенская сторона изготавливала воздухоопорный купол с учётом этих 500 мест. То есть он шире, больше всех, которые уже построены.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

 
О крытом стадионе мечтали несколько поколений гомельских футболистов.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

 
Константин Прохоренко, начальник отделения развития молодежного футбола ФК «Гомель»:
Это позволит нам круглый год заниматься с мячами, то, чего мы не могли позволить себе раньше. И что было в Минске, Бресте. В последние годы даже наметился отток молодых футболистов из нашего региона туда, где лучше развита футбольная инфраструктура.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле


Новый манеж даст импульс развитию футбола в регионе. Сейчас в областном центре любимую игру миллионов культивируют две спортшколы, с января заработает третья. Кроме того в области играют три профессиональные футбольные команды. Есть все основания полагать, что поле будет расписано буквально по минутам.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

 
Юрий Сочивко, директор Гомельской городской детско-юношеской спортивной школы №6:
Я гарантирую, что этот объект будет загружен на 100%. На сегодняшний день уже есть заявки и от России и от Украины на проведение сборов и турниров.

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле

Воздухоопорные купола уже появились над футбольными полями в Минске, Бресте и Гродно. Помимо Гомеля прямо сейчас строительство ведется в Могилеве и Витебске. Глобальный проект реализуется по поручению главы государства и при поддержке УЕФА. Остаётся лишь надеяться, что новая инфраструктура поможет белорусским футболистам радовать своих болельщиков красивой игрой и яркими победами.

Люди в материале: Александр Добриян, Денис Езерский, Константин Прохоренко, Юрий Сочивко
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Гомельским футболистам зима больше не помеха для профессионального роста. В городе завершается возведение крупнейшего в стране надувного...
 
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