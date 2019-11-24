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Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гомельским футболистам зима больше не помеха для профессионального роста. В городе завершается возведение крупнейшего в стране надувного футбольного манежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект реализуется по поручению главы государства. Чтобы тренировки на траве у спортсменов перестали носить сезонный характер, в каждом областном центре поручено построить крытый манеж. Надувные купола уже появились в Минске, Бресте и Гродно.
Александр Добриян, корреспондент:
Голландский газон уложен и расчёсан. Остаётся лишь смонтировать металлоконструкции трибун и можно играть. Под лёгкой крышей помимо поля поместится ещё и 500 посадочных мест.
Воздухоопорные купола уже появились над футбольными полями в Минске, Бресте и Гродно. Помимо Гомеля прямо сейчас строительство ведется в Могилеве и Витебске. Глобальный проект реализуется по поручению главы государства и при поддержке УЕФА. Остаётся лишь надеяться, что новая инфраструктура поможет белорусским футболистам радовать своих болельщиков красивой игрой и яркими победами.
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Новости Беларуси. Гомельским футболистам зима больше не помеха для профессионального роста. В городе завершается возведение крупнейшего в стране надувного...
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