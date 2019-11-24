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В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир по теннису «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он проходил при поддержке Президентского спортивного клуба. В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки в возрасте до 12 лет. С июля по октябрь проходили отборочные этапы, юные теннисисты спорили за выход в финал.
А вот в ноябре состоялась титульная часть турнира. Победителем стала команда из Ракова. В финале они вырвали победу у Минска. Третье место у Гродно.
Владислава Манджос, участница турнира:
Напомним, все турнир «Золотая ракетка» проходила впервые. Будем надееться, что этот турнир поможет ребятам выйти на новый профессиональный уровень.
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Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир по теннису «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он проходил при...
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