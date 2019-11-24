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В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»

25.11.2019 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир по теннису «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»

Он проходил при поддержке Президентского спортивного клуба. В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки в возрасте до 12 лет. С июля по октябрь проходили отборочные этапы, юные теннисисты спорили за выход в финал.

В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»

А вот в ноябре состоялась титульная часть турнира. Победителем стала команда из Ракова. В финале они вырвали победу у Минска. Третье место у Гродно.

В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»

Владислава Манджос, участница турнира:
Хороший турнир, мне нравится. Хорошие судьи и достойные соперники, с которыми можно получить опыт.

Напомним, все турнир «Золотая ракетка» проходила впервые. Будем надееться, что этот турнир поможет ребятам выйти на новый профессиональный уровень.

Люди в материале: Владислава Манджос
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир по теннису «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он проходил при...
 
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