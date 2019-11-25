Как коровы ведут себя на льду? Посмотрите это видео и узнайте!

Источник материала: Tut.by

В Амурской области России после дождей и резких заморозков наступил сильный гололед. Всего за два дня в Благовещенске 402 человека обратились за медицинской помощью с ушибами и переломами.

Лед приносит неудобства не только людям, но и животным. Например, коровам. Очевидцам удалось снять на видео «живую поговорку» про коров на льду: несколько животных пытались переходить дорогу прямо по ледяной корке! Выглядит это максимально неуклюже:

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