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Как коровы ведут себя на льду? Посмотрите это видео и узнайте!
Источник материала: Tut.by
В Амурской области России после дождей и резких заморозков наступил сильный гололед. Всего за два дня в Благовещенске 402 человека обратились за медицинской помощью с ушибами и переломами.
Лед приносит неудобства не только людям, но и животным. Например, коровам. Очевидцам удалось снять на видео «живую поговорку» про коров на льду: несколько животных пытались переходить дорогу прямо по ледяной корке! Выглядит это максимально неуклюже:
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Но благодаря гололеду очевидцам удалось снять редкое видео.
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