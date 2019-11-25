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Серьезная авария под Молодечно: лоб в лоб столкнулись маршрутка и Renault

26.11.2019 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь, есть пострадавшие. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Происшествие случилось 26 ноября, около 09.40, вблизи деревни Мясота Молодечненского района. Здесь произошло лобовое столкновение маршрутки и Renault. По словам очевидцев, приехали четыре автомобиля скорой помощи, также присутствуют спасатели.

Видео: vk.com/maladzyechna

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
 
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