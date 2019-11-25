Серьезная авария под Молодечно: лоб в лоб столкнулись маршрутка и Renault

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь, есть пострадавшие. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





Происшествие случилось 26 ноября, около 09.40, вблизи деревни Мясота Молодечненского района. Здесь произошло лобовое столкновение маршрутки и Renault. По словам очевидцев, приехали четыре автомобиля скорой помощи, также присутствуют спасатели.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

(Будет дополнено.)