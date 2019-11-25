|
Руководители российских спортивных федераций срочно вызваны в администрацию Путина
Источник материала: Tut.by
Как стало известно
Тема встречи – обсуждение вопросов, связанным с возможным введением исполкомом ВАДА жестких санкций в отношении России и российских спортсменов.
Напомним, что комитет по соответствию, разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории,
— лишить РУСАДА статуса соответствия;
— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;
— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.
Кроме того, в списке рекомендаций перечислены и другие запреты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных...
|
Архив (Разное)