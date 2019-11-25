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Руководители российских спортивных федераций срочно вызваны в администрацию Путина

26.11.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.


Фото: пресс-служба президента России

Тема встречи – обсуждение вопросов, связанным с возможным введением исполкомом ВАДА жестких санкций в отношении России и российских спортсменов.

Напомним, что комитет по соответствию, разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, рекомендовал исполкому ВАДА, который состоится 9 декабря в Париже, принять ряд санкций в отношении России:

— лишить РУСАДА статуса соответствия;

— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;

— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.

Кроме того, в списке рекомендаций перечислены и другие запреты.

 
 
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Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных...
 
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