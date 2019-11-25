Спасали бананы и ходили на рынок со своей тарой. Белорусы приняли участие в челлендже про еду

Источник материала: Tut.by

#7daychallenge — это международный челлендж, который помогает людям в разных странах осваивать здоровые привычки. Например, чаще пить воду, делать зарядку. Посольство Швеции в Минске и эко-инициативы адаптировали его для белорусов: предложили на неделю изменить свои пищевые привычки на пользу природы — готовить без отходов, покупать визуально некрасивые кабачки или яблоки, пробовать продукты от фермеров и следить за экологичностью упаковки. GO.TUT.BY узнал, как вызов приняли белорусы.

«Спасала одинокие бананы»

Ольга Черненко — преподаватель БГУ, мама двоих дочерей. Она давно следит за эко-инициативами и решила проверить себя в здоровом челлендже. Минчанка поставила сразу несколько целей: уменьшить количество покупаемой в магазине еды, добавить в рацион больше сезонных домашних овощей — капусты, свеклы, моркови, и консервированных заготовок. Она неделю не ела мясо (хотя для мужа его готовила) и покупала продукты без пакетов.

— Самым сложным оказалось находить продукты без упаковки, — рассказывает минчанка. — С молочкой — совсем беда: на рынок ездить я не могу, потому что работаю, поэтому на это время минимизировала покупку кефира и молока, а творог попробовала сделать сама.

За время челленджа у Ольги произошла неприятная история с авокадо: в отделе овощей в супермаркете ей отказались взвешивать фрукт без пакета. Она предложила взамен сумку с шлейками: ее полностью перемотали в полиэтилен и «повесили» ценник — «Наверное, чтобы я ничего не доложила». Зато днем позже минчанка без проблем в другом магазине купила семь «одиноких» бананов без пакета — и никаких претензий не услышала.

«Коты тоже оценили: несутся за полендвицей со всех лап»

Минчанин Максим Литашов после анонса челленджа заинтересовался тем, как содержимое нашей тарелки может влиять на окружающую среду: «Оказалось, все прозаично — чем меньше мы едим, тем меньше ресурсов расходуется». На семь дней он поставил себе цель — питаться фермерскими и местными белорусскими продуктами. У парня был опыт покупки деревенских продуктов вдоль трассы — молоко, яйца, фрукты. Но сыры и колбасы от фермеров он никогда намеренно не заказывал.

— Продукты действительно вкусные, мои коты тоже оценили полендвицу, — смеется участник челленджа. — Они сейчас когда слышат возле холодильника шорох бумаги — несутся со всех лап. Самое главное, что цена на местные продукты приемлемая — разница в пару рублей. При этом у многих фермеров есть доставка до подъезда.

Молодой человек уверен, что это для него только первая часть вызова: он продолжит совершенствовать свою привычку, хотя понимает, что изменить все полностью прямо с завтрашнего дня невозможно — это вопрос постоянной тренировки и планирования.

На Комаровку со своей тарой

От мяса и рыбы экоактивист Мария Лобанова отказалась в феврале 2019 года — после еще одного челленджа «7днейдлявоздуха». Девушка признается, что перейти на такой рацион ей было не сложно: она с детства не любила рыбу и не была ярым мясоедом. Как только исключила из рациона все мясо, конечно, встал вопрос о разнообразии меню. Новый челлендж помог в открытии новых вкусов: Мария готовила с корнем петрушки и репой, попробовала кофе с кокосовым молоком и морковный торт.

Некоторые участники челленджа открыли для себя новые продуктовые полки в магазинах. Кто-то из них для того, чтобы отказаться от упаковки, находил крупы на развес и ходил в магазин со своими сумочками-фруктовками.

Одни практиковали дома приготовление овсяного молока, для упаковки которого не нужен тетрапак.