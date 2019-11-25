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Самые «богатые» - 4100 рублей, а самые «бедные» - 610. Как отличаются средние зарплаты белорусов
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в октябре впервые за последние 3 месяца
Кто значится в зарплатных аутсайдерах
Меньше всего в октябре, по официальной статистике, зарабатывали работники парикмахерских и салонов красоты — 608 рублей. Но нужно учитывать, у этих специалистов как правило, небольшой оклад, значительная часть зарплаты — премии и чаевые.
Суммы в тексте указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата белорусов в октябре после уплаты налогов составила около 966 рублей. А у работников парикмахерских и салонов красоты средняя зарплата после уплаты налогов составляла около 523 рублей.
Вторую строчку в рейтинге зарплатных аутсайдеров занимают работники культуры (664 рублей, до уплаты налогов, как и далее все суммы в тексте), а третье — соцработники (666 рублей).
Среди зарплатных аутсайдеров также значатся те, кто занят творческой деятельностью и развлечениями (719 рублей), водным транспортом (722 рубля), рыболовством и рыбоводством (757 рублей), животноводством (766 рублей), а также занят в сфере административных и вспомогательных услуг (779 рублей).
Какие специалисты зарабатывают больше всего
Лидируют по уровню октябрьских зарплат работники, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4102 рубля. Эта сумма в 6,7 раза больше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты. Вторая строчка за работниками, которые заняты на пассажирском воздушном транспорте (3311 рублей), а третья — за специалистами, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (2456 рублей).
Как изменились в октябре реальные зарплаты
Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в октябре выросли на 6,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Больше всего реальная зарплата в прошлом месяце увеличилась на производстве летательных аппаратов, оборудования для них (+15,4%), на производстве целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги (+14,3%), а также у работников парикмахерских и салонов красоты (+13,7%).
Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам чиновников,
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