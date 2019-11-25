Самые «богатые» - 4100 рублей, а самые «бедные» - 610. Как отличаются средние зарплаты белорусов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в октябре впервые за последние 3 месяца выросла средняя зарплата — до 1123 рублей. Самые "богатые" работники зарабатывали в 6,7 раза больше, чем самые "бедные". FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов отличаются по отраслям.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кто значится в зарплатных аутсайдерах

Меньше всего в октябре, по официальной статистике, зарабатывали работники парикмахерских и салонов красоты — 608 рублей. Но нужно учитывать, у этих специалистов как правило, небольшой оклад, значительная часть зарплаты — премии и чаевые.

Суммы в тексте указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата белорусов в октябре после уплаты налогов составила около 966 рублей. А у работников парикмахерских и салонов красоты средняя зарплата после уплаты налогов составляла около 523 рублей.

Вторую строчку в рейтинге зарплатных аутсайдеров занимают работники культуры (664 рублей, до уплаты налогов, как и далее все суммы в тексте), а третье — соцработники (666 рублей).

Среди зарплатных аутсайдеров также значатся те, кто занят творческой деятельностью и развлечениями (719 рублей), водным транспортом (722 рубля), рыболовством и рыбоводством (757 рублей), животноводством (766 рублей), а также занят в сфере административных и вспомогательных услуг (779 рублей).

Какие специалисты зарабатывают больше всего

Лидируют по уровню октябрьских зарплат работники, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4102 рубля. Эта сумма в 6,7 раза больше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты. Вторая строчка за работниками, которые заняты на пассажирском воздушном транспорте (3311 рублей), а третья — за специалистами, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (2456 рублей).

Зарплатные лидеры в октябре Сфера деятельности Средняя зарплата, рублей Реальная зарплата, в % информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 4 102,2 -1,5 деятельность пассажирского воздушного транспорта 3 310,9 +7,1 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 2 455,7 +10,6 горнодобывающая промышленность 1 922,1 -0,3 производство кокса и продуктов нефтепереработки 1 855,8 +1,4 деятельность в области телекоммуникаций 1 780,6 +7 инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 1 739 +3,8 производство химических продуктов 1 715,1 -7,8 производство компьютеров и периферийного оборудования 1 694,8 +7,7

Как изменились в октябре реальные зарплаты

Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в октябре выросли на 6,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Больше всего реальная зарплата в прошлом месяце увеличилась на производстве летательных аппаратов, оборудования для них (+15,4%), на производстве целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги (+14,3%), а также у работников парикмахерских и салонов красоты (+13,7%).

Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам чиновников, должна составить 1025 рублей (сумма до уплаты налогов).