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Личка высказался о поздравлении Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка
— Поздравлению от президента Беларуси удивились?
— Не то слово! Это супер! Не помню, чтобы президент страны обращал внимание на внутренний чемпионат и поздравлял победителей. Большое ему спасибо. Думаю, и ребята теперь могут собой по-особенному гордиться.
— Водку «от президента» попробовали (ее
— Нет, не застал этого момента. Эта информация прошла мимо меня. Нигде не продается? Ну спасибо. Хотя водка для меня — это слишком. Пива могу выпить, но не больше двух маленьких бокалов. И все, мне уже хватит, — сказал Личка.
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