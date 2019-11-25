Личка высказался о поздравлении Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал «Прессболу», как отреагировал на поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Поздравлению от президента Беларуси удивились?

— Не то слово! Это супер! Не помню, чтобы президент страны обращал внимание на внутренний чемпионат и поздравлял победителей. Большое ему спасибо. Думаю, и ребята теперь могут собой по-особенному гордиться.

— Водку «от президента» попробовали (ее передал команде Виктор Лукашенко )?

— Нет, не застал этого момента. Эта информация прошла мимо меня. Нигде не продается? Ну спасибо. Хотя водка для меня — это слишком. Пива могу выпить, но не больше двух маленьких бокалов. И все, мне уже хватит, — сказал Личка.