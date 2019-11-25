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Личка высказался о поздравлении Лукашенко

26.11.2019 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал «Прессболу», как отреагировал на поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Поздравлению от президента Беларуси удивились?

— Не то слово! Это супер! Не помню, чтобы президент страны обращал внимание на внутренний чемпионат и поздравлял победителей. Большое ему спасибо. Думаю, и ребята теперь могут собой по-особенному гордиться.

— Водку «от президента» попробовали (ее передал команде Виктор Лукашенко)?

— Нет, не застал этого момента. Эта информация прошла мимо меня. Нигде не продается? Ну спасибо. Хотя водка для меня — это слишком. Пива могу выпить, но не больше двух маленьких бокалов. И все, мне уже хватит, — сказал Личка.

 
Теги: Брест
 
 
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