«Мифы про парней, которые ужасно злят». Мужчины поделились в соцсетях стереотипами о своем поле

Источник материала: Tut.by

На форуме Reddit один из пользователей спросил, какие «мифы» о мужчинах им самим не нравятся больше всего. Тема быстро набрала популярность и за сутки собрала больше 30 тысяч комментариев и почти 70 тысяч «плюсов», пишет ресурс Media Leaks.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: burst.shopify.com

«Мужчины Reddit, какой миф про парней на 100% неверен и ужасно злит вас, когда вы его слышите?» — спросил 25 ноября в сабреддите AskReddit пользователь портала с ником navisnadakkal. И менее чем за сутки тред собрал больше 30 тысяч комментариев и почти 70 тысяч «плюсов».

Больше всего мужчин (во всяком случае в комментариях к посту) сердит факт, что их обычно считают менее эмоциональными, чем женщин, и проявление своих чувств нередко воспринимается окружающими негативно. «Это касается даже похорон. Моя бабушка умерла, и мой папа плакал, а [моя тетя] сказала ему: „Все в порядке, ты же мужчина, соберись“, — написал один из пользователей.

Раздражает парней и убеждение „Мужчины не многозадачны“. „Мужчины не могут делать несколько дел одновременно“. Каждый раз, когда я слышу это, мне приходится прекращать заниматься своим делом, чтобы я мог разозлиться», — написал пользователь с ником insanebabyd.

Не обошлось и без разговора о том, что парни плохо понимают намеки девушек, когда те флиртуют. По словам пользователя Trevor-On-Reddit, мужчины попросту не хотят показаться чересчур напористыми и сразу же делать выводы. Помимо того, отметил в реплаях probablynotaperv, молодой человек может быть попросту не заинтересован в отношениях.

Речь зашла и о том, что только девушки страдают из-за идеализированных представлений о своем теле. «Реддиторы» вспомнили накачанных актеров, героев видеоигр и прочих мужчин, чья внешность заставляла молодых людей комплексовать. Кто-то написал , что парни не всегда думают о сексе — это лишь стереотип. А также что мужчины могут себя контролировать — «иначе я был бы в тюрьме».

Пользователи форума также отметили, что отцы могут заботиться о детях не хуже, чем их мамы. «У меня двухлетний ребенок, и он уже достаточно вырос, чтобы гулять с ним в парке. Я думал, что все это „Люди не думают, что папы могут справиться с детьми“ преувеличено, но боже мой. Нет, мы не ждем маму. Нет, ему не нужны ваши снеки (кто вообще предлагает незнакомцам еду??). Нет, мне не нужен перерыв, вы мне совершенно не знакомы, и я не доверил бы вам и карандаша. Так чертовски раздражает. „Похоже, папа сидит с ребенком!“ Или же, знаете, я просто веду себя как родитель», — пишет Skyphe.

И были затронуты действительно важные темы. «Я ненавижу, что фруктовые напитки ассоциируются с женщинами, можно мне просто насладиться моим клубничным дайкири?» — риторически спрашивает пользователь fsutech.