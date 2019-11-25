|
Легенды эпического хеви-метала HammerFall впервые выступит в Минске
Источник материала: Tut.by
Группа
Музыканты славятся своим фирменным звучанием и песнями, которые посвящены средневековым рыцарям, сражениям, мужеству и героизму. Уже более 20 лет потомки могущественных воинов севера HammerFall штурмуют музыкальную арену, развевая флаг хеви-метала все выше и выше над мировыми чартами.
Творчество коллектива неоднократно отмечались популярными изданиями и зрителями. Так, альбом Crimson Thunder и сингл Hearts On Fire получили золото, а двенадцатая пластинка Evolution стала первой в чарте Billboard Heatseekers.
В этом году группа отправляется в большое мировое турне с презентацией нового альбома Dominion. Йоаким Канс, вокалист HammerFall, так описывает свежий релиз:
— Для меня большая честь сказать, что одиннадцатый студийный альбом — самый важный из всех, что мы когда-либо выпускали. Для нас просто хорошо — это недостаточно. Альбом мы записывали так, чтобы он звучал великолепно.
28 февраля в клубе Re: Public HammerFall представят поклонникам новый альбом, а также исполнят самые величественные хиты за всю историю группы. Железный молот упадет и разверзнет землю как никогда ранее. Вы готовы выдержать удар?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа HammerFall приедет в Беларусь 28 февраля 2020 года в рамках мирового тура с презентацией нового альбома Dominion и лучшими хитами за всю историю группы.
|
Архив (Разное)