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Легенды эпического хеви-метала HammerFall впервые выступит в Минске

26.11.2019 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа HammerFall приедет в Беларусь 28 февраля 2020 года в рамках мирового тура с презентацией нового альбома Dominion и лучшими хитами за всю историю группы.


Фото предоставлено организаторами

Музыканты славятся своим фирменным звучанием и песнями, которые посвящены средневековым рыцарям, сражениям, мужеству и героизму. Уже более 20 лет потомки могущественных воинов севера HammerFall штурмуют музыкальную арену, развевая флаг хеви-метала все выше и выше над мировыми чартами.

Творчество коллектива неоднократно отмечались популярными изданиями и зрителями. Так, альбом Crimson Thunder и сингл Hearts On Fire получили золото, а двенадцатая пластинка Evolution стала первой в чарте Billboard Heatseekers.


В этом году группа отправляется в большое мировое турне с презентацией нового альбома Dominion. Йоаким Канс, вокалист HammerFall, так описывает свежий релиз:

— Для меня большая честь сказать, что одиннадцатый студийный альбом — самый важный из всех, что мы когда-либо выпускали. Для нас просто хорошо — это недостаточно. Альбом мы записывали так, чтобы он звучал великолепно.

28 февраля в клубе Re: Public HammerFall представят поклонникам новый альбом, а также исполнят самые величественные хиты за всю историю группы. Железный молот упадет и разверзнет землю как никогда ранее. Вы готовы выдержать удар?

Когда: 28 февраля, 19.00

Где:

Сколько: 45 — 70 рублей

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Группа HammerFall приедет в Беларусь 28 февраля 2020 года в рамках мирового тура с презентацией нового альбома Dominion и лучшими хитами за всю историю группы.
 
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