|
«Автомобиль года - 2020»: названы семь финалистов европейского конкурса
Источник материала: Tut.by
Определена семерка главных финалистов на победу в европейском конкурсе «Автомобиль года — 2020» (Car of the Year 2020).
По правилам конкурса отбор проводится в три этапа. На первом этапе 60 членов жюри из 23 европейских стран сформировали список из 35 новинок, каждая из которых в течение 12 месяцев до даты оглашения победителя должна поступить в продажу на рынке как минимум пяти государств. Теперь же выбор сузили до семи претендентов. В короткий список вошли
На финальном этапе каждый из членов жюри распределит баллы между наиболее достойными, на его взгляд, моделями. По традиции победителя объявят в марте следующего года на автосалоне в Женеве. В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определена семерка главных финалистов на победу в европейском конкурсе «Автомобиль года - 2020» (Car of the Year 2020).
|
Архив (Разное)