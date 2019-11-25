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«Автомобиль года - 2020»: названы семь финалистов европейского конкурса

26.11.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Определена семерка главных финалистов на победу в европейском конкурсе «Автомобиль года — 2020» (Car of the Year 2020).


По правилам конкурса отбор проводится в три этапа. На первом этапе 60 членов жюри из 23 европейских стран сформировали список из 35 новинок, каждая из которых в течение 12 месяцев до даты оглашения победителя должна поступить в продажу на рынке как минимум пяти государств. Теперь же выбор сузили до семи претендентов. В короткий список вошли BMW первой серии, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и хэтчбек Toyota Corolla.


На финальном этапе каждый из членов жюри распределит баллы между наиболее достойными, на его взгляд, моделями. По традиции победителя объявят в марте следующего года на автосалоне в Женеве. В прошлый раз триумфатором конкурса стал электрический «паркетник» Jaguar I-Pace.

 
 
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Определена семерка главных финалистов на победу в европейском конкурсе «Автомобиль года - 2020» (Car of the Year 2020).
 
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