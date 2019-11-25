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Honda представила новый седан на базе модели Jazz
Источник материала: Tut.by
Седан City нам не знаком, зато в странах Азии эта модель на базе хэтчбека Jazz является одним из столпов компании Honda. Сегодня японцы поделились информацией о новом поколении компактного седана.
В основу седана легла «пятидверка»
В салоне тем не менее разработчики обещают больше простора, более комфортабельные сиденья и улучшенную шумоизоляцию. Интерьер может быть отделан черной тканью или двухцветной кожей с черными глянцевыми и хромированными вставками. Среди новых опций — мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном, голосовым помощником и поддержкой Apple CarPlay.
В гамме нового City будет и «спортивный» вариант RS с зачерненной решеткой радиатора, спойлером на крышке багажника и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Вместо 1,5-литрового мотора у предшественника новый City получил литровую турбо-«тройку» VTEC с отдачей 122 л.с. и 173 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пока безальтернативный вариатор. Паспортный расход силового агрегата в смешанном цикле — 4,2 л на 100 км.
Премьера нового City состоится на грядущей выставке Thailand International Motor Expo 2019 в Бангкоке. В Таиланде Honda уже начала прием заказов на седан, цены на который начинаются от 19 170 долларов в пересчете.
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Седан City нам не знаком, зато в странах Азии эта модель на базе хэтчбека Jazz является одним из столпов компании Honda. Сегодня японцы поделились информацией о новом...
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