Honda представила новый седан на базе модели Jazz

Источник материала: Tut.by

Седан City нам не знаком, зато в странах Азии эта модель на базе хэтчбека Jazz является одним из столпов компании Honda. Сегодня японцы поделились информацией о новом поколении компактного седана.





В основу седана легла «пятидверка» Jazz нового поколения , недавно представленная в Японии под названием Fit. Автомобиль решительно похорошел, а в облике теперь угадываются черты старшего Accord, сменившего поколение пару лет назад — вышло свежо и динамично. Длина по сравнению с прежней моделью выросла на 113 мм (до 4553 мм), хотя колесная база (2589 мм) уменьшилась, пусть и на скромные 11 мм.





В салоне тем не менее разработчики обещают больше простора, более комфортабельные сиденья и улучшенную шумоизоляцию. Интерьер может быть отделан черной тканью или двухцветной кожей с черными глянцевыми и хромированными вставками. Среди новых опций — мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном, голосовым помощником и поддержкой Apple CarPlay.





В гамме нового City будет и «спортивный» вариант RS с зачерненной решеткой радиатора, спойлером на крышке багажника и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Вместо 1,5-литрового мотора у предшественника новый City получил литровую турбо-«тройку» VTEC с отдачей 122 л.с. и 173 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пока безальтернативный вариатор. Паспортный расход силового агрегата в смешанном цикле — 4,2 л на 100 км.





Премьера нового City состоится на грядущей выставке Thailand International Motor Expo 2019 в Бангкоке. В Таиланде Honda уже начала прием заказов на седан, цены на который начинаются от 19 170 долларов в пересчете.