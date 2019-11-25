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Столичная ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД на полосах для общественного транспорта
Источник материала: Tut.by
Столичные инспекторы усилят контроль за соблюдением ПДД на полосах для движения общественного транспорта. Об этом
— В период проведения II Европейских игр в Минске соблюдение запрета движения по выделенным полосам контролировали сотрудники ГАИ, а водители, в свою очередь, ответственно относились к вопросу соблюдения ПДД. Сейчас многие водители начали «не замечать» разметку, поэтому в ближайшие дни инспекторы усилят контроль за соблюдением ПДД на полосах для общественного транспорта, — проинформировали в ГАИ.
Напомним, ответственность за невыполнение требований разметки (за исключением выезда на встречку) предусмотрена ч. 6 ст. 18.14 КоАП Беларуси. На первый раз штраф составляет от 1 до 5 базовых величин. Повторно в течение года — от 2 до 8 базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП).
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Ответственность за невыполнение требований разметки (за исключением выезда на встречку) предусмотрена ч. 6 ст. 18.14 КоАП Беларуси. На первый раз штраф составляет от 1...
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