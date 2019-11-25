Посмотрите на жен футболистов, которые были популярны еще до встречи со звездными мужьями

Источник материала: Tut.by

Выйти замуж за футболиста, чтобы стать богатой и знаменитой? Это точно не про цели этих девушек. Они доказали свою состоятельность в профессии и получили признание еще до встречи со звездными мужьями-футболистами. Истории красивых, сильных и независимых — в подборке SPORT.TUT.BY.

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Летом 2019-го Виктория и Дэвид отпраздновали 20 лет со дня свадьбы. Бекхэмы по-прежнему считаются одной из самых красивых и успешных пар мирового шоу-бизнеса.

А познакомились Вики и Дэвид в далеком 1996 году. Виктория, выросшая в обеспеченной семье Адамс, была солисткой мегапопулярной британской группы Spice Girls. Дэвид уже несколько лет играл за команду своей мечты «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюссона и впервые увидел певицу по телевизору.

Поначалу Бекхэм не мог поверить, что горячая «перчинка» из Spice Girls всерьез заинтересуется им. Поэтому в конфетно-букетный период футболист был настойчив и ежедневно отправлял на адрес Виктории букеты длинных алых роз — непременно семь штук от «семерки» «МЮ».

Через год после знакомства у пары родился первенец по имени Бруклин. В этом же 1999 году Вики и Дэвид сыграли свадьбу. В 2000-м Виктория Бекхэм запустила сольную карьеру, а в 2004-м объявила, что совсем уходит со сцены.

С тех пор она активно занимается дизайном одежды, обуви, аксессуаров и развивает личный бренд. Вместе с супругом Виктория выпустила также линейку парфюмерии и модной одежды. Она автор двух бестселлеров — автобиографии и гида по стилю.

У звездной четы — трое сыновей (Бруклин, Ромео и Круз) и дочь Харпер.

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер

Чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер и сербская теннисистка Ана Иванович начали встречаться в 2014 году. Роман рассекретили внимательные болельщики и журналисты, которые заприметили на бутсах звездного немца сербский триколор. Самый титулованный футболист сборной Германии и экс-первая ракетка мира сыграли свадьбу в 2016 году в романтичной Венеции.

История Аны Иванович в большом спорте проходила под девизом «никогда не сдавайся». Она начала заниматься теннисом в родном Белграде. Когда подрастающей спортсменке исполнилось 11 лет, в Сербии разразилась война. Семья перебралась в Швейцарию в поисках спокойствия и безопасности. Там и стартовала карьера будущей победительницы «Ролан Гаррос».

Всего за карьеру Иванович выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде и один в паре с россиянкой Марией Кириленко. Стройную брюнетку ростом 184 сантиметра неоднократно называли самой красивой теннисисткой мира и в разное время приписывали ей романы со звездами спорта — в том числе и с сербом Новаком Джоковичем.

Но лишь Бастиану Швайнштайгеру посчастливилось услышать «да» на предложение руки и сердца. В 2016 году Ана Иванович объявила о завершении карьеры. В 2018-м у Швайнштайгера и Иванович родился первенец Лука, а в августе 2019-го пара объявила о появлении на свет второго сына.

Анна и Роберт Левандовски

Когда капитан сборной Польши в 2007 году впервые увидел будущую жену Анну Стачурскую, то первым делом оценил ее красивую фигуру. Подумал: должно быть девушка занимается танцами. А оказалось, что Анна — обладательница черного пояса и чемпионка мира по каратэ.

Родители Анны — специалисты в сфере искусства. Дочь же выбрала спортивный путь. Собрала коллекцию наград на внутренней и международной арене, позже окончила Варшавскую академию физического воспитания по специализации «диетическое питание». После защиты диссертации Анна открыла свой блог Healthy Plan by Ann и начала консультировать женщин в качестве фитнес-тренера.

Несмотря на то что Роберт и Анна долго жили на две страны — он играл в «Баварии», она работала в родной Польше, возлюбленным удалось сохранить отношения на расстоянии.

В 2013 году «польские Бекхэмы» сыграли пышную свадьбу на три тысячи человек. Церемонию даже транслировали в прямом эфире. В 2017 году у пары родилась дочь Клара, а осенью 2019-го во время празднования гола в матче Лиги чемпионов Роберт Левандовски анонсировал грядущее пополнение в семье.

Шакира и Жерар Пике

Когда Шакира отправилась в первый международный тур, Пике только исполнилось 10 лет и он поступил в академию «Барселоны». Она собирала стадионы, а Жерару еще лишь снился переполненный «Камп Ноу».

Колумбийская певица познакомилась с футболистом сборной Испании на съемках клипа Waka Waka. Она, безусловно, была там главным действующим лицом, а эпатажный Пике довольствовался ролью второго плана.

Шакира и Пике вместе уже почти 10 лет. Звездная чета растит двоих сыновей — Милана и Сашу. В свои 42 года Шак по-прежнему интересна слушателям во всем мире. В рамках недавнего турне El Dorado Шакира собрала аншлаги в 22 странах.

За минувший год она заработала 35 миллионов долларов и вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.

Пилар Рубио и Серхио Рамос

До знакомства с капитаном мадридского «Реала» яркая испанская телеведущая Пилар Рубио уже была звездой на Пиренеях. В 2007-м ее признали лучшим репортером страны, а в 2008 и 2009 годах издание FHM называло Пилар самой сексуальной женщиной Испании.

Она сделала себе имя, участвуя в популярных телешоу (в том числе и авторских), а также благодаря съемкам в рекламе, глянце и даже комедийных ситкомах.

Пилар старше Серхио Рамоса на восемь лет. Но разница в возрасте не помешала ей приручить известного ловеласа Рамоса, который до встречи с будущей женой регулярно мелькал в медиа с новыми подружками.

Рамос и Рубио вместе с 2012 года, но свадьбу сыграли лишь недавно — в июне 2019-го. По словам Пилар, возлюбленным просто некогда было заняться свадебными вопросами, так как Рамос постоянно на сборах, а она занята детьми и съемками на ТВ.

Местом проведения свадебной церемонии в итоге стала Севилья. А среди 400 приглашенных гостей были многие звезды мирового футбола, в том числе Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Роналду и экс-тренер сборной Испании Висенте дель Боске.

Пилар Рубио и Серхио Рамос воспитывают троих сыновей — Алехандро, Серхио-младшего и Марко.

Марина Лущенко и Войцех Щесны

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны женился на польской поп-певице украинского происхождения Марине Лущенко, более известной в музыкальном мире как MaRina.

Девушка родилась в Виннице, но в два года вместе с родителями переехала в польский город Сталёва-Воля. Марина с детства занималась музыкой и училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В шесть лет начала участвовать в песенных конкурсах. А в 2011 году выпустила первый англоязычный альбом.

Щесны и Лущенко встречались несколько лет, а накануне Евро-2016 сыграли свадьбу. «С тех, как Марина стала моей женой, я самый гордый человек на земле», — написал у себя в Instagram польский вратарь.

В августе 2018-го у Марины и Войцеха родился сын Лиам. MaRina уже вернулась на сцену и в статусе молодой мамы продолжает строить музыкальную карьеру.