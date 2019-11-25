Вы сидите в интернете, но ничего о нем не знаете. Спорим? Пройдите тест

Источник материала: Tut.by

Хотя мы заходим в интернет каждый день, но знаем о нем не так уж много. С чего все начиналось? Какие очевидные вещи прошли мимо нас? И о чем мы не знаем? Выясняйте в тесте от 42.TUT.BY.