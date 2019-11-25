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Вы сидите в интернете, но ничего о нем не знаете. Спорим? Пройдите тест

26.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хотя мы заходим в интернет каждый день, но знаем о нем не так уж много. С чего все начиналось? Какие очевидные вещи прошли мимо нас? И о чем мы не знаем? Выясняйте в тесте от 42.TUT.BY. 

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Из этого теста вы узнаете много нового об интернете. Почти уверены, что вы сможете пройти на 10 из 10!
 
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