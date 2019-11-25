|
Вы сидите в интернете, но ничего о нем не знаете. Спорим? Пройдите тест
Источник материала: Tut.by
Хотя мы заходим в интернет каждый день, но знаем о нем не так уж много. С чего все начиналось? Какие очевидные вещи прошли мимо нас? И о чем мы не знаем? Выясняйте в тесте от 42.TUT.BY.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из этого теста вы узнаете много нового об интернете. Почти уверены, что вы сможете пройти на 10 из 10!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)