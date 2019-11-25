«Новый мамин хахаль выселяет меня из квартиры». Адвокат разбирает непростую историю читателя

Источник материала: Tut.by

Наш читатель уверен: мужчина, с которым недавно съехалась его мать, хочет лишить их квартиры. Автор письма готов уехать и снимать жилье, но он не хочет, чтобы его мама осталась без крыши над головой после недолгого романа. Как предотвратить эту ситуацию, расскажет адвокат.

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— Я понимаю, что так говорить нельзя, но как есть: по-моему, у моей мамы на старости лет поехала крыша. Ей на голову свалился мужик, очень неприятный тип. И этот хахаль, по сути, выселяет меня из квартиры.

Я не могу сказать, что он сделал мне что-то плохое или как-то к маме плохо отнесся — пока что нет. Но вот не верю я ему, и все тут. Конфетно-букетный период продлился у них месяца три. Дальше было принято решение съезжаться. Одним прекрасным вечером открылась дверь — и на пороге он стоит с чемоданом и спортивной сумкой.

Я не спорю — может быть, я перегнул палку в тот вечер. С другой стороны, можно было как-то меня не перед фактом ставить и хотя бы для приличия спросить? Я в тот вечер ушел из дома, с неделю жил у знакомых, а потом снял квартиру. Если честно, давно собирался от мамы съехать, а с учетом всего, что произошло, у меня и выбора не осталось. Через пару недель я, кстати, в квартиру попасть уже не смог: хотел забрать еще кое-какие свои вещи, но открыть дверь своим ключом не получилось — в квартире поменяли замки.





Отношения с мамой мы так до конца и не наладили. Она ждет от меня извинений, а я не считаю себя в той ситуации виноватым.

Ну а на прошлой неделе дело получило развитие. Мама мне в вайбере прислала сообщением вот такую норму из Жилищного кодекса:

6. В случае выбытия в другое место жительства члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, в судебном порядке могут быть признаны утратившими право владения и пользования жилым помещением.

И приписка в форме угрозы: мол, если не выпишешься сам, мы тебя через суд выпишем. Я маму с трудом обучил этим вайбером пользоваться, не говоря уже про поиск чего-то в интернете, а тем более — статьи из кодекса.

Поймите, у меня иллюзий нет: в квартире у меня нет доли, я там просто прописан. Не захочет мне мама ее оставить — ок, не я один в съемной квартире живу. Люди так всю жизнь проживают.

Но мама потерю своей квартиры не переживет. А если с квартирой исчезнет еще и этот мужик?

В общем, я понимаю так, что если этот мужик что-то задумал, то, судя по всему, моя прописка его хоть как-то останавливает. С другой стороны, если меня реально можно вот так выселить в никуда, то дожидаться суда смысла нет — пойду и выпишусь.

Сумбурно конечно получилось, но, надеюсь, проблему мою вы поняли: меня могут выселить по этой норме?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Действительно, в п. 6 ст.157 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь) закреплено, что в случае выбытия в другое место жительства члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, в судебном порядке могут быть признаны утратившими право владения и пользования жилым помещением.

Справочно: иск, который ваша мать собирается подать в суд, так и называется: о признании утратившим право владения и пользования жилым помещением.

Важно: если суд удовлетворит требование вашей матери, то копия либо выписка из вступившего в законную силу решения суда по этому делу послужит достаточным основанием для снятия вас с регистрационного учета в принадлежащей ей квартире (абз.6 п. 37 Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденного указом Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 года № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания»).

На первый взгляд, в вашем случае есть все основания для того, чтобы попасть под указанную выше норму. В частности:

во-первых, на основании п. 62 ст.1 ЖК Республики Беларусь, вы являетесь членом семьи собственника жилого помещения;

во-вторых, с ваших слов, доли в праве общей собственности на квартиру у вас нет;

в-третьих, вы не отрицаете, что выбыли из квартиры матери в другое жилое помещение.

Но не стоит делать поспешных выводов.

Мой личный адвокатский опыт и судебная практика по этой категории дел свидетельствуют о том, что у вас есть шансы отстоять свои права.

Во избежание недоразумений и разночтений, забегая вперед, отмечу: в этом случае можно вести речь об определенной аналогии в применении приведенного выше п. 6 ст.157 ЖК Республики Беларусь и норм о признании утратившим права владения и пользования жилым помещением государственного жилищного фонда.

Следует знать: и в том, и в другом случае доказыванию и исследованию подлежит не только факт выезда ответчика из жилого помещения, о котором возник спор, но и то, в какое жилое помещение он выехал и является ли оно постоянным или временным местом его проживания. Это прямо закреплено в п. 13 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26.06.2014 года № 11 «О применении судами законодательства о договорах найма жилых помещений государственного жилищного фонда».

Обратите особое внимание: в период временного отсутствия у выбывшего лица сохраняются все имеющиеся у него права на жилое помещение.

То есть: признать такое лицо утратившим права владения и пользования жилым помещением нельзя.

Следовательно, чтобы сохранить за собой регистрацию в квартире матери, вам необходимо запастись доказательствами, что ваше выбытие из ее квартиры носит исключительно временный, но не постоянный характер.

Справочно: в законодательстве более полно раскрыто понятие выбытия ответчика, которое носит постоянный, а не временный характер. Поэтому в этой части рекомендую действовать от обратного. Так, Пленум Верховного суда Республики Беларусь указывает следующие возможные доказательства выбытия ответчика, которое носит постоянный характер:

сведения о приобретении им права владения и пользования другим жилым помещением и проживании в нем;

информация о его уклонении от выполнения обязанностей по договору найма жилого помещения, в том числе от внесения платы за пользование жилым помещением и (или) жилищно-коммунальными услугами;

данные о регистрации ответчиком брака и его проживании с семьей в другом жилом помещении (п. 14 вышеуказанного постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26.06.2014 года № 11).

Весомыми аргументами в вашу пользу будет то, что вы снимаете жилье по договору найма, что априори считается временным; что у вас в собственности нет недвижимого имущества, пригодного для проживания; что вы не вступили в брак и не стали проживать с семьей где-то постоянно.

Иные возможные доказательства по вашей ситуации следует прорабатывать дополнительно. Например, усилить вашу позицию может информация о том, что вы продолжаете обслуживаться в учреждении здравоохранения по месту регистрации, что в анкетных данных при приеме на работу и в иных документах вы по-прежнему указываете в качестве своего места жительства именно квартиру матери.

Следует знать: исходя из опыта адвокатов нашего бюро важное значение при рассмотрении этой категории дел имеет то, добровольным или вынужденным был выезд лица из жилого помещения.

Важно: дополнительно суды также тщательно выясняют, есть ли у ответчика реальная возможность вернуться в спорное жилье, не чинятся ли ему препятствия в этом.

Поэтому я рекомендую вам отдельным блоком готовить доказательства того, что ваш выезд из квартиры был вынужденным, обусловленным конфликтом между вами, вашей матерью как собственником жилья и ее новым сожителем. В частности, подтвердить эту информацию могут свидетели.

Рекомендую также зафиксировать факт отсутствия у вас доступа в квартиру. Например, это можно сделать путем обращения в правоохранительные органы. Материалы соответствующей проверки, сведения, полученные сотрудниками при выбытии по месту вашей регистрации, не оставят сомнений в правдивости ваших слов о том, что вы не можете попасть в квартиру.

Мой личный совет: из обращения следует, что для вас важно сохранить регистрацию в квартире матери. Отмечу, что в ряде случаев для совершения сделок в отношении жилья, действительно, требуется согласие совершеннолетних членов семьи собственника, даже если они не имеют доли в праве собственности на это жилое помещение, но зарегистрированы в нем.

Из вашего обращения следует, что у вас есть шансы добиться поставленной цели и сохранить за собой регистрацию в спорной квартире. Для этого рекомендую воспользоваться изложенной выше информацией и уже сейчас, не дожидаясь обращения матери в суд, начать формировать доказательственную базу своей правовой позиции по делу.

Более того, обращаю ваше внимание, что на данный момент у вас есть возможность, не дожидаясь иска матери, первому обратиться в суд с иском о вселении в квартиру. Этот шаг усилит вашу правовую позицию. Кроме того, доступ в спорное жилое помещение даст вам больше возможностей контролировать ситуацию, защищать интересы матери.

Дополнительно обращаю ваше внимание, что до тех пор, пока брак между вашей матерью и ее сожителем не заключен, у него нет возможности стать на регистрационный учет в квартире и жить в ней на законных основаниях без вашего согласия. До тех пор, пока сожитель не зарегистрирован в квартире, время его нахождения там ограничено. В случае невыполнения им этих ограничений у вас есть право обращаться в правоохранительные органы с требованием привлечь это лицо к установленной административной ответственности. Эти действия с вашей стороны станут показателем того, что вы настроены защищать свои права и права своей матери, а также готовы дать при этом достойный отпор. Не исключено, что ваша юридическая грамотность позволит предупредить действия сожителя вашей матери, которых вы опасаетесь.

Однако следует учитывать, что как только брак между вашей матерью и ее сожителем будет заключен, она как собственник сможет без вашего согласия зарегистрировать в квартире своего законного супруга. Это, в свою очередь, обусловит наличие у него права проживать в спорном жилье. Однако не исключено, что если вы четко обозначите свою решительную позицию уже сейчас, то сожитель вашей матери проявит свое истинное лицо, и тогда вопрос с заключением брака отпадет сам собой.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, встречный иск, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.