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Собрали ну очень душевные каверы белорусов на хиты «Машины времени»
Источник материала: Tut.by
Начнем бодро. Например, с суперпопулярного «Поворота» в интерпретации белорусского певца Германа:
Немного лирики от Кати Пытлевой. Она предлагает свою версию песни «Машины Времени» «Ты или Я»:
Хотите еще один мегахит? «Однажды мир прогнется под нас» в исполнении Александра Тихановича, который уже ушел из жизни, и Леонида Ширина подойдет?
А вот расслабленно-отвязный кавер на композицию «Она идет по жизни смеясь» от Ивана Вабищевича (он же Дядя Ваня):
И снова лирика! Павел Клышевский, лидер группы «Тяни-Толкай», вот так интерпретировал трек «Место, где свет». Вам как?
А закончим танцевальным «Мой друг лучше всех играет блюз» от белорусских «Дроздов». Перепеть Макаревича, конечно, сложно, но такая хулиганско-стиляжная версия тоже имеет право на существование, правда?
Спеть все эти хиты вместе с участниками «Машины времени» можно будет уже на столичном концерте, который пройдет послезавтра. Билеты пока еще есть в продаже.
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