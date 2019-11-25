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Собрали ну очень душевные каверы белорусов на хиты «Машины времени»

26.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Машина времени» отметит творческий «полтинник» выступлением в Минске 27 ноября. Мы, конечно, могли бы отправить вас самостоятельно переслушивать всю дискографию коллектива перед концертом, но вместо этого предлагаем вместе послушать только главные хиты группы в исполнении популярных белорусов. Спойлер: каверы очень душевные (особенно в исполнении Тихановича).


Фото: Павел Поташников, TUT.BY

Начнем бодро. Например, с суперпопулярного «Поворота» в интерпретации белорусского певца Германа:

Немного лирики от Кати Пытлевой. Она предлагает свою версию песни «Машины Времени» «Ты или Я»:

Хотите еще один мегахит? «Однажды мир прогнется под нас» в исполнении Александра Тихановича, который уже ушел из жизни, и Леонида Ширина подойдет?

А вот расслабленно-отвязный кавер на композицию «Она идет по жизни смеясь» от Ивана Вабищевича (он же Дядя Ваня):

И снова лирика! Павел Клышевский, лидер группы «Тяни-Толкай», вот так интерпретировал трек «Место, где свет». Вам как?

А закончим танцевальным «Мой друг лучше всех играет блюз» от белорусских «Дроздов». Перепеть Макаревича, конечно, сложно, но такая хулиганско-стиляжная версия тоже имеет право на существование, правда?

Спеть все эти хиты вместе с участниками «Машины времени» можно будет уже на столичном концерте, который пройдет послезавтра. Билеты пока еще есть в продаже.

Когда: 27 ноября

Где:

Сколько: от 68 рублей

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Теги: Минск
 
 
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«Машина времени» отметит творческий «полтинник» выступлением в Минске 27 ноября. Мы, конечно, могли бы отправить вас самостоятельно переслушивать всю дискографию...
 
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