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Все смотрят Ford против Ferrari, но у нас кое-что покруче. Ловите: тест по белорусскому кино

26.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусское кино сейчас в топе. Если не верите, то посмотрите афиши и новости: только недавно отгремел «Лiстапад», где на местные фильмы разметались все билеты, прямо сейчас в минском прокате идут три белорусские картины, а киноакадемия дает нашим кинематографистам добро на участие аж в двух номинациях на «Оскар». Самое время проверить, насколько вы разбираетесь в отечественном кино.

Полный график кинопремьер Минска

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Теги: Минск
 
 
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Если вы читаете новости, то заметили, что в последнее время только и разговоров, что о белорусском кино. Но что вы о нем знаете? В тесте почти только свеженькие...
 
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