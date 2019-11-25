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Все смотрят Ford против Ferrari, но у нас кое-что покруче. Ловите: тест по белорусскому кино
Источник материала: Tut.by
Белорусское кино сейчас в топе. Если не верите, то посмотрите афиши и новости: только недавно отгремел «Лiстапад», где на местные фильмы разметались все билеты, прямо сейчас в минском прокате идут три белорусские картины, а киноакадемия дает нашим кинематографистам добро на участие аж в двух номинациях на «Оскар». Самое время проверить, насколько вы разбираетесь в отечественном кино.
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Если вы читаете новости, то заметили, что в последнее время только и разговоров, что о белорусском кино. Но что вы о нем знаете? В тесте почти только свеженькие...
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