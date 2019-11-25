Все смотрят Ford против Ferrari, но у нас кое-что покруче. Ловите: тест по белорусскому кино

Источник материала: Tut.by

Белорусское кино сейчас в топе. Если не верите, то посмотрите афиши и новости: только недавно отгремел «Лiстапад», где на местные фильмы разметались все билеты, прямо сейчас в минском прокате идут три белорусские картины, а киноакадемия дает нашим кинематографистам добро на участие аж в двух номинациях на «Оскар». Самое время проверить, насколько вы разбираетесь в отечественном кино.

Полный график кинопремьер Минска