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Между нами, девочками. Откажитесь от этих 6 привычек, чтобы выглядеть моложе (видео)

26.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Между нами, девочками. Откажитесь от этих 6 привычек, чтобы выглядеть моложе (видео)

Под вредными привычками обычно подразумевается курение или злоупотребление спиртными напитками. Но есть и менее явные паттерны в нашем поведении, которые в долгосрочной перспективе приводят к печальным результатам. Какие неочевидные привычки ускоряют старение лица и тела и мешают нам выглядеть моложе? Что нужно делать, чтобы продлить молодость? Рассказывает основатель школы естественного омоложения «Ревитоника» Анастасия Дубинская.

Еще раз напомним вредные для красоты и молодости привычки:

 
 
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Под вредными привычками обычно подразумевается курение или злоупотребление спиртными напитками. Но есть и менее явные паттерны в нашем поведении, которые
 
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