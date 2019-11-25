Между нами, девочками. Откажитесь от этих 6 привычек, чтобы выглядеть моложе (видео)

Под вредными привычками обычно подразумевается курение или злоупотребление спиртными напитками. Но есть и менее явные паттерны в нашем поведении, которые в долгосрочной перспективе приводят к печальным результатам. Какие неочевидные привычки ускоряют старение лица и тела и мешают нам выглядеть моложе? Что нужно делать, чтобы продлить молодость?
Еще раз напомним вредные для красоты и молодости привычки:
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Под вредными привычками обычно подразумевается курение или злоупотребление спиртными напитками. Но есть и менее явные паттерны в нашем поведении, которые