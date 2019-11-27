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На белорусских реках начал образовываться лед

26.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На белорусских реках начал образовываться лед

На 25 ноября ледяные образования отмечаются на Соже, Западной Двине, Днепре и Березине, на отдельных участках Вилии и Припяти, на большей части их притоков, а также на отдельных водоемах страны.

Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни на реках будет колебаться уровень воды. Однако существенного усиления ледообразования не ожидается.

Источники: БелТА, ОНТ

 
 
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды....
 
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