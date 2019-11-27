Плохое зрение и замкнутость. Пять показателей высокого IQ

Специалисты в результате ряда исследований выявили пять признаков высокого интеллекта у людей, сообщает портал Med-Heal.
Ученые сравнили людей с разными уровнями IQ.Участие в экспериментах приняли добровольцы в возрасте от 16 до 102 лет. Исследователи сопоставили их уровень интеллекта с индивидуальными физиологическими особенностями и выявили признаки высокого IQ.
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Специалисты в результате ряда исследований выявили пять признаков высокого интеллекта у людей, сообщает портал Med-Heal. Ученые сравнили людей с разными