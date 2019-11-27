Плохое зрение и замкнутость. Пять показателей высокого IQ

Источник материала: Полымя

Специалисты в результате ряда исследований выявили пять признаков высокого интеллекта у людей, сообщает портал Med-Heal.





Ученые сравнили людей с разными уровнями IQ.Участие в экспериментах приняли добровольцы в возрасте от 16 до 102 лет. Исследователи сопоставили их уровень интеллекта с индивидуальными физиологическими особенностями и выявили признаки высокого IQ.