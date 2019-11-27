При простуде надо употреблять легкоусвояемые углеводы, меньше сахара и цитрусовых, больше воды и исключить алкоголь

Источник материала: Полымя

Известно, что во время болезни следует уменьшить порции, однако мало кто знает о специальных диетах при простуде и кашле. Медики рассказали, каким должен быть рацион, чтобы скорее избавиться от заболеваний и укрепить иммунную систему.





При простуде увеличивается потребность организма в энергии, которую обеспечивают легкоусвояемые углеводы. Питание должно быть разнообразным, однако из-за стола следует вставать с чувством легкости. Не стоит сокращать калорийность рациона, ведь это может привести к усугублению симптомов и повышению восприимчивости больного к инфекциям.

В первые дни простуды, когда больной страдает от высокой температуры, кашля и боли в горле, следует питаться легкими блюдами. Горячие напитки могут причинить вред слизистой оболочке ротоглотки или обжечь горло. Во время кашля и простуды нужно пить побольше жидкости, однако она должна быть теплой или лишь слегка горячей.

Для больных гриппом совсем нежелательно увлекаться лимонами и другими цитрусовыми. Они содержат не только полезный витамин С, но и кислоты, раздражающие слизистую. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого в период болезни.

Высококалорийные продукты тяжело воспринимаются ослабленным простудой организмом. Еще один минус — различные лакомства снижают защитные функции иммунитета. Согласно результатам исследования американских ученых, чрезмерное потребление сахара негативно воздействует на функциональность лейкоцитов.

Кофе и алкогольные напитки также следует исключить, так как они ведут к обезвоживанию организма, а это недопустимо в период ОРВИ. При простуде питание играет огромную роль в лечении и, если следовать правильной диете, можно ускорить выздоровление. Легкие и питательные продукты, богатые витаминами и минеральными веществами, позволят пациенту быстрее избавиться от неприятных симптомов и укрепить иммунную систему.