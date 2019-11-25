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Лукашенко: Беларусь исторически ответственна за Калининградскую область

26.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова поделиться опытом в развитии сельского хозяйства с Калининградской областью. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

«Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: «Я не против». А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область», – сказал глава государства. 

Говорили и о других совместных проектах, в том числе о производстве белорусских электробусов в Калининградской области. Один из самых масштабных совместных проектов – строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018. 



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Президент республики Александр Лукашенко встретился с калининградским губернатором Антоном Алихановым.
 
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