Лукашенко: Беларусь исторически ответственна за Калининградскую область

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова поделиться опытом в развитии сельского хозяйства с Калининградской областью. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

«Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: «Я не против». А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область», – сказал глава государства.

Говорили и о других совместных проектах, в том числе о производстве белорусских электробусов в Калининградской области. Один из самых масштабных совместных проектов – строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018.