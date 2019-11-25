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Триумф брестского футбола: Марадона поздравил «Динамо» с чемпионством

26.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Историческая победа и поздравления от легендарного Диего Марадоны. Футболисты брестского «Динамо» впервые в истории стали чемпионами Беларуси. Подробнее – в материале спортивного обозревателя «МИР 24» Александра Бриуса. 

Конфетти, слезы радости, а главное – долгожданный трофей в руках. В Беларуси новый футбольный чемпион.

Динамовцы нарушили гегемонию борисовского БАТЭ, который до этого года становился чемпионом Беларуси 13 лет подряд. Команда из Бреста была основана еще в 1960-м, но до этого года имела в своем активе только победы в Кубке и Суперкубке страны. Практически все успехи пришли к клубу в последние годы. Такое возрождение команды высоко оценил и президент республики Александр Лукашенко.

«За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно встать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса «Брестский». Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно», – указал президент Беларуси.

Успехи «Динамо» можно связать и с легендой мирового футбола Диего Марадоной. В мае 2018-го года аргентинец стал почетным президентом белорусского клуба и пообещал сотворить историю.

«Это серьезный проект, я хочу дать ему лучшее из моего футбольного опыта. У меня было три предложения, и я выбрал это. Я попытаюсь сделать из «Динамо» великую команду», – говорил великий аргентинец. 

И, как мы видим, свое обещание Диего Армандо выполняет. Он нечасто посещает Беларусь, однако даже незримое присутствие чемпиона мира видимо придает игрокам брестского «Динамо» уверенности в своих силах. Уже в следующем году команде предстоит дебютировать в Лиге чемпионов, и вот тогда Марадона наверняка приедет поддержать не чужой его сердцу клуб.

Добавим, что новое руководство «Динамо» уже заявляло о намерении реконструировать стадион клуба и увеличить его вместимость с 10 до 30 тысяч мест.



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Теги: Брест
 
 
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Футболисты брестского «Динамо» впервые в истории завоевали золотые медали национального первенства Беларуси.
 
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