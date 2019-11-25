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Брестское «Динамо» – чемпион Беларуси по футболу

26.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В первенстве Беларуси по футболу впервые за 13 лет сменился чемпион страны. Новым обладателем титула стало брестское «Динамо», которое ранее не добивалось подобного успеха, говорится на сайте Белорусской федерации футбола. 

Как отмечается, брестские динамовцы выиграли чемпионат страны за тур до его завершения. В матче 29-го тура высшей лиги «Динамо» одержало победу над «Витебском», став недосягаемыми для борисовского БАТЭ. Именно эта команда завоевывала золотые медали чемпионата Беларуси с 2006 года.

В активе «Динамо» после 29 игр стало 72 очка, а у их ближайших преследователей – 67 баллов. Отметим, что до этого лучшим достижением «Динамо» в истории чемпионатов Беларуси была бронза, которую футболисты из Бреста завоевали в 1992 году. 

Добавим, что не так давно белорусский клуб попал в сводки мировых спортивных новостей. В мае прошлого года на работу в брестское «Динамо» устроился  легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Несколько месяцев он занимал пост председателя правления «бело-голубых». 

«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси», - написал Марадона в своем Instagram на испанском. Ниже он уже на русском добавил: «Мои поздравления!»



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Теги: Новости, Брест
 
 
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