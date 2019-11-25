Союзному государству – 20 лет. Итоги партнерских отношений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В декабре Союзное государство отметит юбилей – 20 лет. Интеграция идет, но есть и проблемы. Президенты России и Беларуси решили: нужна ревизия и перезагрузка. Премьеры двух стран на неделе решали, как это сделать. Корреспондент «МИР 24» Анна Деркач расскажет подробнее.

«Когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я когда спускался, даже как-то неловко себя почувствовал», – рассказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас.

«Но это не наши проделки», – ответил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Даже погода намекала – переговоры будут непростыми. Вместо двух часов целых семь обсуждали дорожную карту. Из 31 шага к полной интеграции Россия и Беларусь прошли только 20.

«Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение, очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились», – отметил Медведев.

«Действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. И, например, если по чувствительным для Беларуси картам по рынку газа или по нефтяному рынку было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», – уточнил Румас.

Всех карт премьеры раскрывать не стали, но болевые точки в отношениях известны. По цене на газ дискуссии давние. Лукашенко и Путин даже спорили публично.

«Нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за 1 тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования 70 долларов – почти в два раза ниже. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?» – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Сегодня у Беларуси 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127 долларов, а в ФРГ 250 долларов. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС. Хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации», – сказал президент РФ Владимир Путин.

Единых с Россией цен на нефть Беларусь тоже добивается около 20 лет. Минск то грозил найти других поставщиков, то просил российские кредиты. Притом, что Беларусь и так должна Москве 7 млрд долларов.

«Беларусь требует от России возможность кредитоваться в тех же объемах. Пока такой возможности Россия не предоставляет, и Беларусь сейчас вынуждена искать кредиты на внешних рынках: в Китае и других странах», – заметил политолог Дмитрий Болкунец.

И даже в таможенном вопросе, где, казалось, давно все согласовано, союз буксует: на границе с белорусской стороны снова очереди из большегрузов.

«После введения так называемых российских антисанкций через Беларусь поехал поток контрабанды из Европы. Россия эту дырку закрыла, закрыла свои границы и начала выборочно проверять товары, потому что есть недоверие для белорусской таможни», – добавил Болкунец.

Мирославу и ее маму проблему нефтянки и таможни волнуют мало. Благодаря достижению интеграции у девочки есть шанс на нормальную жизнь. По программе Союзного государства в петербургском институте Турнера ей исправили патологию позвоночника. Теперь она строит планы и мечтает заняться танцами.

«Такая «с-образная» спина, был горбик небольшой, сейчас практически не видно. Пока все в пластырях, но по снимкам я, когда увидела, расплакалась от счастья. Что было до и после – это небо и земля», – призналась мама Мирославы Ляйсан Чиглинцева.

В здравоохранении у Москвы и Минска полное согласие . Россияне создали прорывную технологию лечения, а белорусы делают инструменты отдельно под каждого больного. Шесть тысяч детей ежегодно выходят из этих стен здоровыми. И такое было бы невозможно без сотрудничества двух стран.

«Этот проект настолько удачен, что трудно себе представить: попали в яблочко, как говорится. Хирургическое лечение хорошо получается тогда, когда дружат два народа и специальности этих народов», – отметил директор института имени Г. И. Турнера Алексей Баиндурашвили.

За границей такие операции стоят 15 тысяч долларов, проводят их за 10-12 сеансов. В Петербурге бесплатно и за один этап. Через полторы недели ребенок пойдет домой.

Под Ржевом – тоже детище Союзного государства. Он увековечит память более миллиона советских солдат, павших в этой мясорубке.

«Лицо солдата будет освещено более теплым светом, а чем ближе к журавлям, освещение более холодное. Сверху еще солдат, что-то телесное, а ниже у души, как белые журавли полетели. Надеюсь, что получится», – отметил скульптор Андрей Коробцов.

Монумент откроют к 75-летию Великой Победы. Он станет самым масштабным памятником защитникам отечества в современной России. А на Сахалине белорусские специалисты возрождают агропром: построили ферму на четыре тысячи голов и посадили фруктовый сад. Яблони и груши вырастили в белорусском институте плодоводства.

«Сорт Алеся с полигенной устойчивостью к порче, который в Беларуси дает стабильный урожай. Эти сорта реанированы в центральных регионах России и, что немаловажно, прошли оценку в более суровых климатических условиях», – подчеркнул директор института плодоводства Александр Таранов.

Скоро Сахалин не только перестанет закупать продукты, но и сам начнет поставлять мясо, молоко и фрукты на большую землю. Москву и Минск объединяет и спорт. В Смоленской академии физкультуры открылась первая в России кафедра пятиборья. Россия и Беларусь теперь вместе готовят чемпионов.

«Президент Владимир Путин ставит задачу к 2024 году войти в рейтинг 100 лучших вузов. Без такой связи мы не сможем это выполнить. Мы объединились с национальным университетом физкультуры Минска и Смоленской академией физкультуры, теперь сильнее нас нет в мире никого, поверьте», – говорит ректор Смоленской академии спорта Георгий Грец.

Треть студентов вуза – белорусы. Иностранцами себя не чувствуют. Русский язык как родной, менталитет такой же. Здесь учат: не важно, из какой ты страны, главное – быть командой.

«Это дисциплина, когда нет такого, что все делают, что хотят. Все слушают указания тренера, тогда будет хорошая команда», – сказал студент Смоленской академии физкультуры и спорта Иван Сырицин.

«Если президенты России и Беларуси берут клюшки и выходят на лед, это пример, и за ним идут», – добавил доцент кафедры футбола и хоккея Сергей Барков.

На льду у россиян и белорусов стопроцентная интеграция. К такой же стремятся и в экономике. 8 декабря Союзное государство отметит 20-летие. К этой дате страны хотят снять все проблемные вопросы.

«Нужна терпеливая, кропотливая, большая работа. Прорывы бывают во время революции, но мы же к этому не стремимся. Я никаких прорывов не ожидаю. Даст бог, мы сейчас утвердим эти дорожные карты, будет по каким-то аспектам заметное движение вперед, но у нас встанут другие задачи. Чем шире круг общения, тем шире граница контакта с неизведанным», – отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Москва и Минск умеют договариваться. Встреча в Горках это доказала. В политике всегда есть спорные вопросы. Но в отношениях нет никакого тумана.