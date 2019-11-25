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Выйти за границы языка и жанра: танцоры из 12 стран съехались в Витебск

26.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске проходит международный фестиваль современной хореографии. В город приехали сотни танцоров из 12 стран. О талантливых и молодых – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Выйти за границы языка и жанра – фестиваль хореографии традиционно ориентирован на эксперимент. Программа, хоть и ограничена пятью днями, но разнообразна: внеконкурсные спектакли из Бельгии, Нидерландов, Израиля, России.

Пермский театр Панфилова репетирует новый балет «Человек воздуха» – об однообразности жизни в большом городе. Навеян творчеством художника Рене Магритта. В зале аншлаг – впрочем, как и всегда.

«Театр-балет Евгения Панфилова здесь любят за то, что здесь начинал сам Панфилов. И отношение к нам не изменилось с того времени, когда мы были молодыми и сюда привезли свои работы», – рассказал хореограф-постановщик театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев.

Основная идея фестиваля остается, как и прежде – поддержка молодых хореографов, которые становятся смелее и креативнее. Правда, из сотни заявок на основной конкурс отобрали лишь 25. Зато этим избранным уж было где развернуться. Фестиваль получил в распоряжение самый большой концертный зал Витебска – со всеми репетиционными помещениями и, конечно, главной сценой.

Между выступлениями молодые танцоры просят советы у знатоков хореографического искусства. По соседству в залах проходят репетиции. В этом году конкурс национальный, а значит, за звание лучшего борются только белорусские участники. В финале – витебская театр-студия Дианы Юрченко. Состав коллектива получился разнообразным.

«Набор идет от несовершеннолетних – одиннадцать там лет – до 30 лет. Рабочие, студенты, школьники, многие работают», – отметил Илья Мальцев, участник театра-студии современной хореографии Дианы Юрченко.

Современный танец настолько разный, а сами участники настолько сильные, что даже давние поклонники витебского форума не сразу определили фаворитов.

«Мои коллеги по жюри после первого тура сказали «very contemporary dance», это очень хорошо. Потому что раньше, когда мы приезжали, мы видели классику, в той или иной степени близкую к балету. Сейчас это уже современный танец, современное искусство», – указал председатель жюри международного фестиваля современной хореографии в Витебске Раду Поклитару.

В образовательной программе фестиваля – мастер-классы для начинающих хореографов и танцовщиков. И конечно, обязательно назовут лауреатов – как и полагается в любом конкурсе.

Итоги конкурса танца объявят на закрытии фестиваля, которое состоится сегодня вечером.



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Теги: Витебск
 
 
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Свои спектакли привезли участники из Бельгии, Нидерландов, Израиля, России. Основной акцент – не на классике, как раньше, а на современной хореографии.
 
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