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Выйти за границы языка и жанра: танцоры из 12 стран съехались в Витебск
26.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске проходит международный фестиваль современной хореографии. В город приехали сотни танцоров из 12 стран. О талантливых и молодых – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
Выйти за границы языка и жанра – фестиваль хореографии традиционно ориентирован на эксперимент. Программа, хоть и ограничена пятью днями, но разнообразна: внеконкурсные спектакли из Бельгии, Нидерландов, Израиля, России.
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Основная идея фестиваля остается, как и прежде – поддержка молодых хореографов, которые становятся смелее и креативнее. Правда, из сотни заявок на основной конкурс отобрали лишь 25. Зато этим избранным уж было где развернуться. Фестиваль получил в распоряжение самый большой концертный зал Витебска – со всеми репетиционными помещениями и, конечно, главной сценой.
Между выступлениями молодые танцоры просят советы у знатоков хореографического искусства. По соседству в залах проходят репетиции. В этом году конкурс национальный, а значит, за звание лучшего борются только белорусские участники. В финале – витебская театр-студия Дианы Юрченко. Состав коллектива получился разнообразным.
Современный танец настолько разный, а сами участники настолько сильные, что даже давние поклонники витебского форума не сразу определили фаворитов.
В образовательной программе
Итоги конкурса танца объявят на закрытии фестиваля, которое состоится сегодня вечером.
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Свои спектакли привезли участники из Бельгии, Нидерландов, Израиля, России. Основной акцент – не на классике, как раньше, а на современной хореографии.
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