29 ноября нотариусы проконсультируют бесплатно

Источник материала: Навiны Камянеччыны

29 ноября нотариальные конторы в Каменце и Высоком проведут бесплатное консультирование граждан по вопросам совершения нотариальных действий.

Акция приурочена к профессиональному празднику – Дню юриста. БЕСПЛАТНЫЕ консультации можно получить в Каменце по ул. Якуба Колоса, 6, или по тел. 2-16-02, 9-03-10, в Высоком – по ул.Советских пограничников, 1, тел. 9-46-99.

В этот же день акция по бесплатному консультированию граждан пройдет в здании Брестской областной нотариальной палаты по адресу: город Брест, улица Мицкевича, 3, с 13.30 до 16.00 часов.

В течение рабочего дня все желающие, могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by .

Аналогичная акция в нотариальной конторе Каменецкого района пройдет и ко Дню инвалидов: 3 декабря нотариусы готовы проконсультировать бесплатно.

