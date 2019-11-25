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29 ноября нотариусы проконсультируют бесплатно
26.11.2019 09:51 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
29 ноября нотариальные конторы в Каменце и Высоком проведут бесплатное консультирование граждан по вопросам совершения нотариальных действий.
В этот же день акция по бесплатному консультированию граждан пройдет в здании Брестской областной нотариальной палаты по адресу: город Брест, улица Мицкевича, 3, с 13.30 до 16.00 часов.
В течение рабочего дня все желающие, могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты
Аналогичная акция в нотариальной конторе Каменецкого района пройдет и ко Дню инвалидов: 3 декабря нотариусы готовы проконсультировать бесплатно.
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29 ноября нотариальные конторы в Каменце и Высоком проведут бесплатное консультирование граждан по вопросам совершения Сообщение 29 ноября нотариусы...
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