СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА ПРОДЛЕН ДО 2024 ГОДА

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Указом Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 345 «О семейном капитале» продлевается срок действия программы семейного капитала с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей.

Формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях с базовым размером на 1 января 2020 г. 22 500 рублей. При этом для сохранения покупательной способности размер семейного капитала начиная с 1 января 2021 г. будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).

За период размещения средств семейного капитала в банковские вклады (депозиты) «Семейный капитал» будут начисляться проценты в размере индекса потребительских цен (декабрь года, предшествующего году начисления процентов, к декабрю предыдущего года).

Предоставление семейного капитала будет производиться в размере, действующем на дату рождения, в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.

Указом также предусмотрено, что право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

Право на семейный капитал семья может реализовать только один раз, то есть если семье семейный капитал назначен по программе 2015-2019 годов, права на назначение семейного капитала в период 2020-2024 годов у нее не будет.

Назначение семейного капитала осуществляется при обращении в местные исполнительные и распорядительные органы не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а за распоряжением средствами семейного капитала гражданам – по их выбору либо по месту его назначения либо в соответствии с их регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

Также установлено, что в случае пропуска срока обращения за назначением семейного капитала (в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей) местный исполнительный и распорядительный орган вправе восстановить его с учетом конкретных обстоятельств.

При определении права на распоряжение средствами семейного капитала (в том числе досрочное) состав семьи определяется на дату подачи заявления о распоряжении средствами семейного капитала (в том числе досрочном).

Лица, которым местными исполнительными и распорядительными органами предоставлено право на распоряжение средствами семейного капитала (в том числе досрочное), могут использовать их в отношении любого члена семьи, указанного в решении о распоряжении средствами семейного капитала (в том числе досрочном).

Указом расширены направления досрочного использования средств семейного капитала

С 1 января 2020 г. досрочное использование средств семейного капитала независимо от периода времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала, предусмотрено на следующие цели:

строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора;

получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования;

получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Распоряжение средствами семейного капитала после истечения 18 лет

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала, средства семейного капитала могут быть использованы по одному или нескольким направлениям:

улучшение жилищных условий;

получение образования;

получение медицинской помощи;

получение услуг в сфере социального обслуживания;

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя).

Средства семейного капитала, в том числе начисленные проценты, за период размещения средств семейного капитала в банковские вклады (депозиты) «Семейный капитал» физических лиц, наследованию не подлежат и освобождаются от подоходного налога с физических лиц, на них не может быть обращено взыскание.

Для семей, которые имеют право на назначение семейного капитала при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка до 31 декабря 2019 г., действует семейный капитал в размере 10 тысяч долларов США независимо от того, если обращение за ним последовало после 1 января 2020 г. (срок обращения за назначением семейного капитала – 6 месяцев после рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующего ребенка).

При этом порядок назначения и распоряжения средствами семейного капитала после 1 января 2020 г. определяется в соответствии с нормами Указа по двум программам семейного капитала. Таким образом, право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала по дополнительным направлениям распространяется также на семьи, семейный капитал которым назначен по программе 2015-2019 годов. Соответствующие изменения внесены в Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей».

Комитет по труду, занятости и социальной защите.