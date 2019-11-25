Вячеслав Ковальчук: «Учимся противостоять погоде»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Районное управление сельского хозяйства и продовольствия в 2013-м году возглавил Вячеслав КОВАЛЬЧУК. В этой должности неоценимым стал многолетний опыт работы в хозяйствах района. Нынешняя «некабинетная» должность требует не меньше сил, знания и ответственности.

– Какие годы и чем больше всего запомнились в должности начальника райсельхозпрода за эти шесть лет?

– Каждый год работы чем-то значимый. Но если конкретно, в растениеводстве самым памятным стал 2014-й, когда рекордной была урожайность зерна – 44 ц/га, а сахарной свеклы – 497 ц/га. В 2016-м кормов травяных заготовили 34 центнера кормовых единиц на условную голову скота. В 2017-м рапса получили 12,5 тысячи тонн при средней урожайности 27,4 ц/га. В 2018-м средний удой от коровы составил 6154 килограмма – 5-е место в области, где этот показатель был равен 5763 килограммам; по производству и реализации скота мы заняли 3-е место на Брестчине.

Уже просматриваются итоги нынешнего года, в том числе по молоку: ожидаемый «вал» его 138 тысяч тонн при среднем удое 6800 килограммов – и это будут рекордные показатели в истории района.

– Какие хозяйства в районе, на Ваш взгляд, отличаются стабильностью развития?

– В целом Каменетчина в аграрном секторе области занимает лидирующие позиции. Такая высокая планка достигнута благодаря слаженной работе всех сельхозорганизаций района. Но особые слова благодарности – коллективам «Беловежского», «АгроНивы», «Савушкиной пущи», «Видомлянского», «Макарово-Агро», которые имеют высокие показатели по урожайности, удоям, качеству реализованной продукции, по среднемесячной зарплате…

– В связи с заметными переменами климата к каким новым культурам присматриваетесь?

– В группе зерновых уже отдано предпочтение озимым, способным в максимальной степени использовать весеннюю влагу. В этом году в зерновой группе они заняли почти 20 тысяч гектаров – на 5% больше прошлогоднего, в кормовой озимых зерновых в 2,5 раза больше – 4,8 тысячи гектаров.

Наиболее интересная культура из этой группы – гибридная рожь, посевы которой в 6-и хозяйствах уже расширены до 500 гектаров. Особенность ее в том, что норма высева семян на 60 – 70 % ниже, чем сортовой ржи, в 3 – 4 раза больше продуктивная кустистость, а урожайность вдвое выше сортовой. В засушливых условиях этого года дала 45 ц/га, а сортовая рожь – лишь 26.

Более широкую «прописку» на наших легких почвах должны получить нетрадиционные засухоустойчивые культуры: чумиза, донник, лядвенец, эспарцет, озимая сурепица, сорго-суданковые гибриды.

Для получения высокого и стабильного урожая сахарной свеклы в районе внедрена новая технология «Конвизо-СМАРТ», благодаря которой в этом году гектар дал не менее 600 – 700 центнеров свеклы при 400 – 450 на традиционных посевах.

За последние четыре года площади засухоустойчивой люцерны расширены до 6 тысяч гектаров, а это 60% в общей структуре многолетних трав на пашне.

– Как оцениваете перспективы сельскохозяйственной отрасли района?

– Главная задача – наращивание производства и повышение эффективности. Поэтому продолжается работа по строительству и реконструкции объектов АПК. В нынешнем году начаты реконструкция фермы Минковичи с увеличением дойного стада до 1 тысячи голов; строительство МТФ на 1100 коров с водозабором и подъездной автодорогой при деревне Перковичи, а также – молочнотоварной фермы на 1200 голов в Видомле… Немало животноводческих объектов в стадии завершения. И, кстати, в рамках выполнения поручений Главы государства, в сельхозорганизациях района в этом году уже построены 22 силосно-сенажные траншеи общим объемом хранения 62 тысячи тонн. Все это вместе взятое в том числе «работает» на перспективу отрасли, на ее завтрашний день.

Сегодня же в районе нет убыточных и неплатежеспособных сельхозорганизаций. Среднемесячная зарплата работников – а их 3760 человек – за 9 месяцев – 907 рублей, что на 145 больше прошлогоднего, – это 2-е место в области. Причем в «АгроНиве» она составила 1007 рублей, в «Макарово-Агро» – 972, в «Александрии-Агро» – 967, в «Беловежском» – 953.

В хозяйствах района нет просроченной задолженности по зарплате, налогам, кредитам, фонду соцзащиты, за энергоносители – над этим будем работать и в будущем.

– Ваши пожелания сельчанам…

– От души поздравляю тружеников села с завершением сельскохозяйственного года. В его результаты личный вклад внес каждый, кто имеет отношение к производству сельхозпродукции. Им – особые уважение и признательность, желаю здоровья и благополучия, уюта и счастья в семьях. А наша каменецкая земля, умеющая быть благодарной, пусть и впредь будет щедрой на урожаи.

Интересовалась Галина НОВИК.

Фото Наталии КОВПАНЬКО.