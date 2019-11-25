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Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные "Дажынкі" в Сморгонь

26.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Щучинский район

На областном фестивале-ярмарке тружеников села гостеприимно распахнули свои подворья все регионы Принёманского края. Удивляет своим белорусским колоритом и подворье Щучинщины. Гостей здесь хлебосольно встречают хозяин с хозяйкой и почти двухметровая… щука – символ города. Чудо-рыбину смастерил древесных дел мастер из Гурнофеля Дмитрий Гуща. Когда щука встала в полный рост, вокруг собралось множество зрителей. Гости не только фотографируются с ней, но и загадывают свои заветные желания. Кто знает, возможно, именно сегодня по щучьему велению они сбудутся.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

Не осталась без должного внимания и выставка картин, на которых изображены архитектурные жемчужины и живописные места Щучинского края. Есть что взять туристам на заметку! Активисты РК БРСМ предлагали гостям сразу выкладывать свои фото в социальные сети с хэштегом.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

Насладившись вдоволь искусством, гости могли попробовать блюда национальной кухни, приготовленные хозяевами агроусадьбы «Марчукова хата». Настоящий рог изобилия из овощей и фруктов смастерили к «Дожинкам» аграрии из ОАО «Василишки». Дегустацию своей мясной и хлебобулочной продукции на подворье организовало ОАО «Щучинагропродукт», работники совхоза «Большое Можейково» угощали вкуснейшим травяным чаем. Задавали тон празднику и звонкие песни талантливых артистов РЦКиНТ. Гости то и дело заходили на подворье, а значит щучинское гостеприимство оценено по достоинству.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

Свислочский район

Свислоччина привезла на областной праздник «Свіслацкі гасцінец». Всех радушно встречают хлебом-солью, словами приветствия и доброй песней работники Свислочского районного центра культуры и народного творчества и артисты ансамбля народной песни и музыки «Пущанскія напевы».

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

Гостей приглашают пройти на мостик желаний, который является маленькой копией моста, расположенного в городском парке имени графа Тышкевича. Каждому желающему дают ленточку, которую нужно завязать на перила мостика, одновременно задумав желание. Привезли свислочане и волшебную шляпу с пожеланиями, заглянув в которую гости узнали, что их ожидает в будущем.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

Вороновский район

Семикилограммовый символ праздника аграриев — каравай — испекли к празднику мастера-пекари Вороновского филиала облпотребобщества. Нарядили его цветами, в центре поместили съедобный герб самого Вороново. Необычен его третий ярус — сноп из сдобных «колосьев».

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

В почете у жителей Сморгони и их гостей вороновские драники. Нет отбоя и от желающих угоститься ароматными пловом и ухой, приготовленными на открытом огне.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

Среди подворьев выделяется оформленное работниками культуры Вороновщины. Оно стилизовано под шатер в первоначальном виде дома-крепости в д. Гайтюнишки ХVI столетия. Его «охраняют» рыцари. Антураж средневековья сохраняется и в костюмах ведущих Вероники Немеро и Виктора Козловского, изготовленных в лучших традициях Великого Княжества Литовского. В образе знаменитых на Вороновщине графини и графа Путткамеров, у которых гостил великий поэт Адам Мицкевич, они встречают на подворье гостей.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

На различных площадках выступает народный ансамбль народной песни «Лявоны». Они презентуют лучшие народные и авторские песни.

Гродненский район

Спеть вместе с народным фольклорным коллективом «Жывіца» из Квасовки, послушать шутки от юмористического дуэта Василь и Гандзя и попробовать уникальные блюда кухни из Одельска предлагают на подворье Гродненского района на областных «Дожинках» в Сморгони.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

Тут красуется и «Ручнiк малой Радзiмы». Он составлен из фрагментов, на которых вышиты эмблемы брендовых мероприятий агрогородков Гродненского района. Рядом с ним – съедобное сердце, выполненное из десятков булочек и пончиков, а также сдобный рог из сказки.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

На суд гурманов представлено немало уникальных блюд Одельска, которые внесены в список нематериального историко-культурного наследия Республики Беларусь. Это и приготовленные по рецептам прабабушек домашние масло и сыр, и колбаса-вантробянка. Здесь же можно увидеть снопы и караваи, которые изготовили хозяйства Гродненского района.

Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь
Двухметровая щука, рог изобилия, графский мостик желаний и невероятная атмосфера гостеприимства. Что привезли районы на областные &quot;Дажынкі&quot; в Сморгонь

"ГП"

 
 
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Щучинский район На областном фестивале-ярмарке тружеников села гостеприимно распахнули свои подворья все регионы Принёманского края. Удивляет своим...
 
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