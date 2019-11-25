  Областные «Дажынкі»: масштабный праздник и невероятные эмоции

Источник материала: Ивьевский край

Уже с утра гостей приглашают тематические площадки и подворья.

Традиции «Дажынкі» уже многие годы, и в Гродненском регионе этот праздник всегда проводится в конце сельскохозяйственного года, когда главные работы труженники села уже закончили и наступает время подвести итоги и выразить благодарность тем, кто несколько сезонов усердно трудился. И каждый год областной праздник принимает новый населенный пункт - в 2019 году им стала Сморгонь.





За время подготовки город серьезно обновился: обновлены были многие здания, отремонтированы дороги, открыты бульвар и расширена велосипедная струтктура.





Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» за много лет уже приобрел немало традиций. Чествование лучших работников сельского хозяйства, конкурс караваев из муки нового урожая, подворья всех районов, дегустация национальных блюд, большой гала-концерт с участием известных артистов и не только. Но каждый раз гостей стараются удивить чем-то новым. Поэтому год за годом у масштабного праздника появляются яркие эпизоды, рассказывая о которых, журналисты неизменно говорят: «Впервые».





Уже с утра гостей приглашают тематические площадки, подворья районов Гродненской области. Дальше в продолжении праздника на главной сцене торжественно откроются «Дажынкі». В 15.00 в районном Центре культуры пройдет торжественная церемония чествования передовиков. тематические площадки, подворья районов Гродненской области. Дальше в продолжении праздника на главной сцене торжественно откроются «Дажынкі». В 15.00 в районном Центре культуры пройдет торжественная церемония чествования передовиков.

В течение дня будет работать детская площадка, на улице Советской пройдут театрализованные представления, у амфитеатра выберут победителей конкурса овощей-великанов, в парке разместится своего рода контактный зоопарк с сельскохозяйственными животными - такого тоже до этого дня не устраивали, появится и этнографический музей под открытым небом. Также в программе праздника спартакиада среди сельских жителей, концертные программы ведущих коллективов области, выставка художественных работ учащихся детских школ искусств, выставка-ярмарка мастеров народного творчества, показательные выступления кинологического центра.





Завершится праздник большим вечерним концертом. Начнется он в 19.00 на площади Ленина. А в 22.00 небо над городом украсит фейерверк. А теперь подробнее обо всем, чтобы ничего не пропустить - время приехать в Сморгонь на масштабное торжество и своими глазами увидеть все еще есть.

Общий дожиночный сноп

сноп . Предполагается, что в высоту он будет около 3 метров. Во время торжественного открытия праздника делегации районов Гродненской области составят на главной площади Сморгони общий для Принеманья,. Предполагается, что в высоту он будет около 3 метров.





Чтобы подчеркнуть единство всех регионов, каждый из которых внес весомый вклад в каравай Гродненщины, большой дожиночный сноп перевяжут шестиметровым рушником. Его специально к празднику вышивала местная мастерица Вероника Щуровская. На рушнике – названия всех районов, а также символ «Дажынак-2019» – круг из золотых колосков, в центре которого герб Гродненской области.

Пешеходный бульвар

кованые скамейки – подарки столице праздника от области. Все они выдержаны в одном стиле. На каждой – название и герб района, где была изготовлена скамейка. Установлены скамейки вдоль улицы Советской. Уже сегодня его украшают– подарки столице праздника от области. Все они выдержаны в одном стиле. На каждой – название и герб района, где была изготовлена скамейка. Установлены скамейки вдоль улицы Советской.





Своего рода презентацией нового объекта будут театрализация и интерактивные зоны, которые расскажут и покажут, чем же жил пешеходный бульвар в разное время. Найдут здесь отражение и яркие символы сморгонского края: бараночницы, чистильщики обуви и художники. Окунуться в XIX век помогут хозяева и гости усадьбы Огинского в Залесье.

Конкурс овощей-великанов

Районы Принеманья привезут на праздник настоящих рекордсменов. Кто из них получит этот титул, решат сегодня 23 ноября. Конкурс овощей-великанов пройдет около амфитеатра. Здесь на специальных весах все и решат, а следить за точностью измерений смогут все желающие. Дипломы победителям вручат в нескольких номинациях: самая большая картофелина, свекла, морковь, капуста, лук, тыква, чеснок и так далее. Организаторы не ограничивали участников набором овощей.





Великаны займут достойные места на подиумах. Увидеть их можно будет в течение всего дня. Главное, чтобы подиумы выдержали рекордсменов урожая 2019 года.

Деревенское хозяйство в городе

Своего рода контактный зоопарк откроется в Сморгони в день праздника. Вместо диковинных животных здесь будут сельскохозяйственные. Современные городские дети, возможно, впервые их увидят, а некоторых смогут даже покормить и погладить. Это телята, козочки, овечки, кролики, куры, гуси, индоутки. Обещают разные породы, так что даже привычные куры могут оказаться диковинными.

Здесь же ребятам предложат прокатиться верхом на пони. А еще угостят продукцией из козьего молока. Например, сыром. Разместится выставка животных в парке.

В центре внимания – собаки

Известно, что в Сморгони есть кинологический центр пограничной группы. Для гостей праздника кинологи устроят показательные выступления. Покажут, как проходит задержание правонарушителей, как собаки выполняют разные команды и проходят полосу препятствий.





Выступать будут лабрадоры, а также немецкие и бельгийские овчарки.

Этнографический музей на один день

Он также откроется в парке по случаю праздника. И расскажет, какими приспособлениями пользовались в быту и для обработки земли наши предки. Здесь же гостей познакомят с сельскохозяйственными обрядами, песнями, которые сопровождали труд земледельцев.

Как и любой современный музей, этот также будет включать интерактивные элементы. Можно будет попробовать сбить масло, смолоть муку, или сплести корзину из лозы.