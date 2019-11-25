Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Источник материала: Ивьевский край

Дожинки – праздник окончания жатвы. Имеет языческие корни и ряд названий: Успленне, Богородица, Первая Пречистая, Большая Пречистая, Аспажа, Госпожа, Спажа, Большая Спажа, Зеленая, Зельная, Спление, Толока.

В 1927 году польский президент Игнатий Мостицкий сделал Дожинки государственным праздником. Его до этого времени отмечают Польше .

В 2018-м областные ««Дажынкі» гостеприимно приняла Ивьевщина. До сих пор ивьевчане находятся под впечатлением этого прекрасного праздника, собравшего цвет агрокомплекса Гродненщины, лучшие творческие коллективы, различные тематические выставки.

Как и ивьевчане, сморгонцы долго и упорно готовились к празднику!

















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В. ПОБОЛЬ, ФОТО С. Зенкевича.