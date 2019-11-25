ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

26.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Дожинки – праздник окончания жатвы. Имеет языческие корни и ряд названий: Успленне, Богородица, Первая Пречистая, Большая Пречистая, Аспажа, Госпожа, Спажа, Большая Спажа, Зеленая, Зельная, Спление, Толока.

В 1927 году польский президент Игнатий Мостицкий сделал Дожинки государственным праздником. Его до этого времени отмечают Польше.

В 2018-м областные ««Дажынкі» гостеприимно приняла Ивьевщина. До сих пор ивьевчане находятся под впечатлением этого прекрасного праздника, собравшего цвет агрокомплекса Гродненщины, лучшие творческие коллективы, различные тематические выставки.

Как и ивьевчане, сморгонцы долго и упорно готовились к празднику!

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

 
Фотография 5

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

В. ПОБОЛЬ, ФОТО С. Зенкевича.
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дожинки – праздник окончания жатвы. Имеет языческие корни и ряд названий: Успленне, Богородица, Первая Пречистая, Большая Пречистая, Аспажа, Госпожа, Спажа,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эхо войны в Волковысском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика