ГАИ проверит, подготовили ли водители свои машины к зиме

Источник материала: Новости Дзержинска

С 27 ноября по 4 декабря по всей республике ГАИ проведет профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!».

Основная цель — уменьшить количество аварий в зимний период из-за отсутствия соответствующей погодным условиям резины.

— К морозному сезону недостаточно только подготовить машину, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Так, необходимо выбирать безопасные скорость и дистанцию с учетом состояния дороги, избегать резких торможений, — отметили в Госавтоинспекции.

Также в рамках акции 29 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Мероприятие будет посвящено теме подготовки автотранспорта к эксплуатации в зимних условиях.

А 1 декабря инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовились к наступлению зимы. Нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.



