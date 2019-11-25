В магазине «Радуга» на протяжении трех дней покупателей ждет выгодное предложение.
Только 25, 26 и 27 ноября:
Яйцо С-1, куриное, цветное/белое - 1.59 руб за 10 штук.
Скидка до -60% на все суши и роллы собственного производства.
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Щедрые будни в магазине «Радуга»
26.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
В магазине «Радуга» на протяжении трех дней покупателей ждет выгодное предложение.
Только 25, 26 и 27 ноября:
Яйцо С-1, куриное, цветное/белое - 1.59 руб за 10 штук.
Скидка до -60% на все суши и роллы собственного производства.
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В магазине «Радуга» на протяжении трех дней покупателей ждет выгодное предложение.
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